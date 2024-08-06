維港泳｜11月10日舉行接受報名　名額4,000個有報名詳情

▲ 維港泳2024年11月10日舉行。（資料圖片）

新世界發展今（6日）宣布，維港泳將於11月10日舉行，名額4,000個，即日起接受報名。

年度體壇盛事「新世界維港泳」，今年11月10日早上舉行，同場更會舉行「第11屆亞洲公開水域游泳錦標賽」。「新世界維港泳」將於8月6日上午11時起接受網上報名，至8月26日（星期一）截止。今屆賽事首設「同行者」安排，讓泳手與親友一同出發在維港暢泳。

今屆繼續分「優悠組」和「競賽組」兩大組別，參賽名額共4,000個。參加者將由灣仔金紫荊廣場公眾碼頭出發，以尖沙咀星光大道為終點。

其中「競賽組」分別設有「公開組」及「第11屆亞洲公開水域游泳錦標賽」，後者的賽道長約5公里，亦是這項錦標賽相隔12年後再度在維港上演，每個亞洲國家或地區最多可派出3名男選手，以及3名女選手出戰。至於「公開組」的賽道則維持約一公里長。

「優悠組」設同行者安排

「優悠組」方面，今屆首設「同行者」安排，參加者可選擇與另一名泳手在相同時段下水，一同在維港暢泳。同時，「優悠組」亦會續設「飛躍新世界盃」，鼓勵一眾「新世界飛魚計劃」的年輕學員參加。

「新世界維港泳2024」所有參加者均必須符合大會的參賽資格，並通過9月份舉行的水試。「優悠組」今年亦會有新安排，將採用「先水試、後抽籤」形式，以選出能夠成功參加的泳手。有關賽事及活動安排、參加資格和報名詳情，公眾可瀏覽大會網頁。

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