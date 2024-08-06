  • 32°C
香港時間 : 202486日 (二) 16:16
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 何詩蓓 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

巴黎奧運丨100米自破世績勇奪兩金　「中國新飛魚」潘展樂是怎樣煉成的

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 23 分鐘前

最後更新： 17 分鐘前

分享：

分享：

熱門 何詩蓓 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

【巴黎奧運／潘展樂／中國泳手／金牌／飛魚】年僅20歲的中國「飛魚」潘展樂，於巴黎奧運泳賽上憑著驚人速度，先後為中國於男子100米自由泳及4X100混合泳接力賽上取得2金成績，打破外國選手過去長期於泳壇上稱霸局面。外界因此十分好奇，為何潘展樂可以游得這樣快？而除了日常刻苦訓練外，潘展樂過去受訪便透露，國內採用的一個系統有助他提升成績。

最新影片:

Healthy Life
Healthy Life︱大隻中醫師教2組腿部訓練動作　鍛煉下半身肌肉 均勻操肌

繼男子100米自由式決賽中，潘展樂以46秒40的成績打破世界紀錄奪冠；其後又於男子4x100混合泳接力決賽，負責最後一棒，以3分27秒46的成績奪得金牌。如此亮麗成績，令他從此一鳴驚人。

【同場加映】潘展樂賽後曾大放豪言：把所有人拿下

潘展樂在巴黎奧運的男子100米自由泳游出46.40秒奪金以及打破世界紀錄，賽後接受央視訪問時，更大放驚人言語，指賽前被外國對手輕視，打招呼亦被無視，形容「感覺有點看不起我們的樣子」，結果「今天我終於把他們所有人都拿下了！」

點擊圖片放大
+11
+10

同場加映: 巴黎奧運｜中國19歲男飛魚潘展樂破世界紀錄100自奪金　曾揚言「比孫楊快就夠｣霸氣回應藥檢問題

外界因此亦十分好奇，這個打破世界的中國「飛魚」究竟如何練成？其實相信可以從他日常的訓練片段中看出端倪。

    從內地曝光的訓練影片可見，可見潘展樂平常的訓練絕非單純地集中於游水，反而進行了許多帶氧及耐力訓練，並集中手部、腳部及負重訓練，如划水、踢腿、跳高及舉重等。潘展樂賽後亦曾透露了自己日常訓練，絕非局限於速度，又指中國的科研團隊也有份幫助:

    日常的訓練，對我來說速度練的比較少，有氧練習的比較多，因為我需要靠後程，也會有專門的科研團隊研究我們的水下技術。

    此外，潘展樂受訓地主力亦是在中國國內，賽後受訪時，他便透露國內採用一種科學化的水底監察和分析系統，有助檢視運動員的技巧和划水動作，從而幫助他提升成績。他強調所取得的佳績，包括這次打破世界紀錄的壯舉，都是運動員自身實力和科學化訓練方法的成果。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

    HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

    追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

    相關文章

    巴黎奧運︱領先1局突觸及舊患　馬蓮仍堅持上陣淚別奧運　教練：她不想運動員生涯就此結束
    16:59 2024/08/05
    巴黎奧運︱領先1局突觸及舊患　馬蓮仍堅持上陣淚別奧運　教練：她不想運動員生涯就此結束
    巴黎奧運｜下一個跳水冠軍？全紅嬋「餅印弟弟」全進鵬跳水影片曝光　祖傳「水花消失術」驚艷全網
    19:00 2024/08/05
    巴黎奧運｜下一個跳水冠軍？全紅嬋「餅印弟弟」全進鵬跳水影片曝光　祖傳「水花消失術」驚艷全網
    巴黎奧運丨何詩蓓摘銅凱旋回港 享受比賽無遺憾： 能為港出戰是光榮
    今日 10:24
    巴黎奧運丨何詩蓓摘銅凱旋回港 享受比賽無遺憾： 能為港出戰是光榮

    你可能感興趣

    巴黎奧運︱領先1局突觸及舊患　馬蓮仍堅持上陣淚別奧運　教練：她不想運動員生涯就此結束
    16:59 2024/08/05
    巴黎奧運︱領先1局突觸及舊患　馬蓮仍堅持上陣淚別奧運　教練：她不想運動員生涯就此結束
    巴黎奧運｜下一個跳水冠軍？全紅嬋「餅印弟弟」全進鵬跳水影片曝光　祖傳「水花消失術」驚艷全網
    19:00 2024/08/05
    巴黎奧運｜下一個跳水冠軍？全紅嬋「餅印弟弟」全進鵬跳水影片曝光　祖傳「水花消失術」驚艷全網
    巴黎奧運丨何詩蓓摘銅凱旋回港 享受比賽無遺憾： 能為港出戰是光榮
    今日 10:24
    巴黎奧運丨何詩蓓摘銅凱旋回港 享受比賽無遺憾： 能為港出戰是光榮
    健康問題 舉重 巴黎 中國

    最高瀏覽

    珍惜生命｜39歲荃灣男警中槍身亡　警方有初步調查進展
    珍惜生命｜39歲荃灣男警中槍身亡　警方有初步調查進展
    東張西望何伯丨何伯何太親密片段曝光 　疑涉色情震驚網民
    東張西望何伯丨何伯何太親密片段曝光 　疑涉色情震驚網民
    急症室最長等候時間（08月06日 時間12:05）
    急症室最長等候時間（08月06日 時間12:05）
    胰臟癌｜30歲女無症狀體檢驚揭5cm胰臟腫瘤　醫生：7成早期胰臟癌無徵兆
    胰臟癌｜30歲女無症狀體檢驚揭5cm胰臟腫瘤　醫生：7成早期胰臟癌無徵兆
    鄭中基經理人｜鄭中基經理人何慶湘已離職 Ronald完成演唱會後會休息
    鄭中基經理人｜鄭中基經理人何慶湘已離職 Ronald完成演唱會後會休息