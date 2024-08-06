巴黎奧運丨100米自破世績勇奪兩金　「中國新飛魚」潘展樂是怎樣煉成的

【巴黎奧運／潘展樂／中國泳手／金牌／飛魚】年僅20歲的中國「飛魚」潘展樂，於巴黎奧運泳賽上憑著驚人速度，先後為中國於男子100米自由泳及4X100混合泳接力賽上取得2金成績，打破外國選手過去長期於泳壇上稱霸局面。外界因此十分好奇，為何潘展樂可以游得這樣快？而除了日常刻苦訓練外，潘展樂過去受訪便透露，國內採用的一個系統有助他提升成績。

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繼男子100米自由式決賽中，潘展樂以46秒40的成績打破世界紀錄奪冠；其後又於男子4x100混合泳接力決賽，負責最後一棒，以3分27秒46的成績奪得金牌。如此亮麗成績，令他從此一鳴驚人。

【同場加映】潘展樂賽後曾大放豪言：把所有人拿下

潘展樂在巴黎奧運的男子100米自由泳游出46.40秒奪金以及打破世界紀錄，賽後接受央視訪問時，更大放驚人言語，指賽前被外國對手輕視，打招呼亦被無視，形容「感覺有點看不起我們的樣子」，結果「今天我終於把他們所有人都拿下了！」

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外界因此亦十分好奇，這個打破世界的中國「飛魚」究竟如何練成？其實相信可以從他日常的訓練片段中看出端倪。

從內地曝光的訓練影片可見，可見潘展樂平常的訓練絕非單純地集中於游水，反而進行了許多帶氧及耐力訓練，並集中手部、腳部及負重訓練，如划水、踢腿、跳高及舉重等。潘展樂賽後亦曾透露了自己日常訓練，絕非局限於速度，又指中國的科研團隊也有份幫助:

日常的訓練，對我來說速度練的比較少，有氧練習的比較多，因為我需要靠後程，也會有專門的科研團隊研究我們的水下技術。

此外，潘展樂受訓地主力亦是在中國國內，賽後受訪時，他便透露國內採用一種科學化的水底監察和分析系統，有助檢視運動員的技巧和划水動作，從而幫助他提升成績。他強調所取得的佳績，包括這次打破世界紀錄的壯舉，都是運動員自身實力和科學化訓練方法的成果。

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