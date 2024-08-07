玩味設計｜「貓掌曬衣夾」成日本女生新寵 網民：貓咪痕跡帶來幸福感！
休閒消費
撰文： 李惠儀
發布時間： 2 小時前
【日本 /可愛小物/貓咪/衣夾】貓咪憑可愛高傲的樣子俘虜不少人的心，日本人對貓咪的喜愛程度更是有過之而無及，他們每年都會為「猫の日」而慶祝，又會將貓咪融入不同的設計當中，近期日本平價小物店Daiso就推出一款「貓掌曬衣夾」，結果引爆網民的「貓奴心」！
貓掌曬衣夾｜衣夾痕跡令人抓狂
相信大家都試過曬衣服時被衣夾在衣服上夾出壓痕，往往讓人感到煩躁，尤其是淨色的棉質服裝，只要有壓痕，真的會令完美主義者發狂！
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一向創意十足的Daiso有見及此，於是以此為靈感，推出了一款貓掌形狀的曬衣夾，透過夾子兩側的凹凸形狀，讓惱人的痕跡變成像貓肉球踩過的可愛腳印，看起來非常可愛，摺衣服時也會忍不住會心一笑，難怪甫推出，即引起日本網民熱烈討論，還搞笑稱這是偉大的發明。
貓掌曬衣夾｜壓出可愛肉球印記增幸福感
日本網民紛紛將貓掌曬衣夾的用後感放上社交平台X（Twitter），貓奴們留言表示忍不住到Daiso買來嘗試看看，結果真的能壓出可愛的肉球印記，令他們覺得：「貓咪痕跡帶來幸福感！」而且還發現這款衣夾可用於手作卡片、織物等手工藝上，一組六入的平價小物，隨即成為創意無限的藝術品！
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