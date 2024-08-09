教評專欄丨何福堂小學邀前中港奧運乒乓代表進行交流　建立正面價值觀為夢想「堅持」

奧運會是體育精神、民族精神和國際主義精神的世界級盛會，象徵著世界的和平、友誼和團結，這正是奧林匹克精神的體現。而 2024年的法國奧運，無疑將再次掀起全球的熱潮。

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重視體育發展

中華基督教會何福堂小學一向重視體育的發展，尤其是乒乓球、游泳和田徑的項目均屢獲全港學屆的獎項。

何福堂小學乒乓球隊的歷年獎項

過往，何福堂小學乒乓球隊在全港精英比賽及學界比賽中均取得卓越的成績。2023-2024 年度屯門區學界比賽中，何福堂小學乒乓球隊取得了女子團體亞軍和男子團體季軍。





國民教育：分享奧運精神

早前，何福堂小學很榮幸邀請中國香港前奧運代表柳絮飛特地從南京回港，並與中國國家種子球員徐顥宸一起為本校乒乓球校隊進行技術示範，隨後進行了多場友誼賽，並為本校學生進行個別技術指導。

柳絮飛曾在 2004 年和 2006 年協助香港女隊打進世乒賽女團決賽，兩次獲得亞軍。她亦曾參加 2004 年雅典奧運和 2008 年北京奧運，個人最好成績為雅典奧運女單 16 強。徐顥宸退役後曾擔任學校教練，並獲得乒乓球國家級裁判資歷。現在，他致力於將滑板運動從街頭推向主流，並成為 2024 巴黎奧運的比賽項目之一。

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技術示範與交流

在交流活動中，柳絮飛示範了高拋發球技術，讓隊員們大開眼界。各隊員在發問環節中積極提問，問題涉及各種乒乓球技術，如正手、反手及判斷旋轉等。柳小姐和徐先生均耐心解答，為隊員們上了一堂寶貴的乒乓球課。

在練習環節，隊員們更有幸得到專業運動員的親自指導，深入了解技術細節，獲益良多。同學們均以優秀的運動員為榜樣，期望日後在乒乓球賽場上發光發亮。

最後，柳絮飛更在隊員們的球拍上簽名留念。兩位嘉賓同樣以「堅持」勉勵隊員，強調所有事情都需要長時間及經歷刻苦的訓練，才能成功。

展望未來

乒乓球一向是何福堂小學重點發展的體育項目，國家和香港在奧運會的體育運動緊密聯繫，希望透過體育運動能夠加深同學對奧運的了解，培養民族自豪感，建立正面積極的價值觀。何福堂小學隊員們必定會努力練習，為乒乓球夢想「堅持」！

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