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不舉偏方丨男子為壯陽飲蛇酒30年　驚見樽底是「膠蛇」亂食壯陽藥終患腎病

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 2 小時前

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【蛇酒／膠蛇／壯陽／不舉／偏方】常言道「以形補形」能夠強身健體，故不少長輩都會烹煮各種菜式補身。台灣有一名男子亦確信這個道理，故從成年後為了提升雄風，30年來服用各種偏方壯陽，當中少不免喝蛇酒。沒想到貴價買回來的蛇酒一飲而盡後，樽底浸著的竟是一條玩具膠蛇！最後男子更因為「未衰先補」而患上腎病收場，得不償失。

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曾誤喝膠蛇浸酒壯陽

台灣義大醫院泌尿科主治醫生黃維倫在其Facebook專頁發文，分享以形補形鬧出的笑話。他指曾經有一名50多歲的男子因不舉，前來求醫接受治療。在閒聊期間，黃醫生得悉，原來男子早在20歲開始自行服食壯陽藥，希望能夠提升雄風。除了自行服食成藥，他更曾經喝蛇酒壯陽，根據「以形補形」的原則，認為必定有壯陽之用。豈料，就在男子將該瓶蛇酒一飲而盡後，竟發現裡面浸著的是一條「塑膠蛇」。

未衰先補 亂食壯陽藥終患腎病

過去30年來，男子一直有服食壯陽藥的習慣。黃醫生指，男子因為長年食用成藥或使用偏方，導致腎臟累積毒素太多，最終罹患腎病，繼而引發勃起功能障礙。幸好接受正當治療後，不舉情況大有改善，勃起硬度量表（EHS）從2分上升至3分，國際勃起功能指標量表（IIEF-5）從11分上升至16分。

相關文章：【養生教室】性慾冷淡或不舉屬腎陽虛　中醫評說9大補腎食物+補腎湯水推介【內附食譜】

4大原因影響勃起硬度

除了心理因素之餘，生理問題亦會影響勃起問題。台灣馬偕紀念醫院泌尿科蔡維恭醫生，曾於當地健康資訊網站《今健康》指出，正值事業巔峰的中壯年男性，經常常集高壓力、高工時、高疲勞於一身，如此工作型態容易導致壓力大、三餐不正常、長期久坐、缺乏運動等情況，從而導致勃起狀況和性生活受影響：

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蔡醫生解釋，過勞工作會增加壓力和疲勞，即使下班後仍難以解除，從而影響勃起狀況跟性生活，

若失敗的勃起經驗在患者心中烙下陰影，可能影響未來面對性愛的壓力、陷入越焦慮越難舉的困境。

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