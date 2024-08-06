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拯救幼稚園｜麥明詩進軍教育界大展拳腳　出任右思維幼稚園管理層避免殺校

升學教育

撰文： 林綺玲

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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麥明詩進軍教育界大展拳腳，最近她被發現出任右思維幼稚園的管理層，協助拯救避過殺校危機。

【十優港姐/麥明詩/右思維幼稚園/殺校】「十優港姐」麥明詩近年在教育界大展拳腳，麥明詩自去年獲傳承教育（8195）委任為非執行董事後，近日再被發現已成為了右思維國際幼兒園暨幼稚園（下稱：右思維幼稚園）的校董會成員，並將於本月17日到學校舉行家長講座，分享學校的發展方向。右思維國際幼兒園暨幼稚園早前一度宣布將結束營運，後來宣布幼稚園將由新團隊接管，原來麥明詩就是新團隊的其中一員。

麥明詩救校｜原定本年7月停辦

位於鴨脷洲的右思維幼稚園於今年5月曾宣布因經營狀況不理想，加上未能找到適合投資者提供額外教學資源，原定今年7月底停辦。不過，校方後來於7月17日宣布，幼稚園將由新團隊接管，將如期9月開學，並已接受2024/25學年的新生報名。在新團隊接管下，右思維幼稚園將維持原有教育理念，目標由私營幼稚園轉為非牟利辦學團體，為更多學生提供更好學習環境。

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麥明詩救校｜麥明詩爸爸擬任校監

據悉，自學校的停辦消息公布之後，多名有心經營教育的專業人士及家長們組成了全新營運團隊Head Team Corporation Ltd. ，右思維幼稚園在轉型期間以Head Team Corporation Ltd. 的名義管理，由趙曾學韞擔任榮譽校監，以及擬由麥明詩爸爸、聖公會林護紀念中學前副校長麥卓生出任校監。

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而右思維幼稚園原創辦人何容雅瑩擔任課程總監，專注課程設計和教師培訓。新任代理校長鄺敏怡也將確保學校在過渡期內平穩運行，保持卓越的教學質量。

麥明詩救校｜麥明詩將出席家長講座

然而，校方近日宣佈周末（17日）將舉行一場家長講座，指榮譽校監趙曾學韞、校董會成員包括麥明詩及王德志等將分享學校的發展方向，當天會設有答問環節。相信麥明詩很大機會是Head Team Corporation Ltd.的其中一員。

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