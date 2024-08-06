巴黎奧運丨台北「跨欄甜心」撞樣女神朱茵　張博雅走出受傷陰影出戰奧運【多圖】

巴黎奧運誕生不少運動界明星！中華台北田徑選手張博雅日前跑出100公尺11.88秒的好成績，雖然她未能晉級半決賽，惟大眾已注意到這位田徑界新星。

21歲的張博雅擁有阿美族血統，樣子甜美，跟昔日女神朱茵有點似樣，網民紛紛留言大讚：「太漂亮了吧，連女生都著迷」、「腿的比例真的很好看，祝福她未來越來越強」、「全台最難追到的女孩」。

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巴黎奧運丨高中參加跨欄受傷昏迷

身高165公分的她出生運動世家，父母均是運動員，2020年11月於台東舉行的全中錦，張博雅於100公尺跨欄賽事中摔倒昏迷，連她自己也不清楚發生甚麼事。

張博雅說：「醒來時人已在醫院，臉啊、手和腳都是傷，還好沒有腦震盪。」休養兩星期後張博雅重回跑道，但她只參加100和200公尺短跑，對跨欄比賽留有陰影的張博雅，直到2022年2月於台北市春季賽從新出發。

對於近日粉絲增多，張博雅謙虛說：「沒有想太多啦，就是很謝謝大家的喜歡，但我更希望的是，大家能夠關注我們其他田徑好手，我們田徑運動員還有其他新生代的好手，都很不錯，希望大家能夠更關注這項運動，田徑真的很好看！」

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