萌爆登場｜CATALOG x HANGYODON聯乘系列　齊齊編織繽紛盛夏魅力

▲ CATALOG與搞怪可愛的HANGYODON編織繽紛盛夏 !

CATALOG為各位SANRIO粉絲帶來夏日驚喜，推出CATALOG x HANGYODON聯乘系列！系列集齊HANGYODON呆萌的動作及表情作為靈感，打造出一系列服飾和時尚配飾，系列主打夏日風格，與愛海洋的HANGYODON完美融合。其中包括印花圖案Tee、裇衫和刺繡外套等。看著呆萌搞怪的HANGYODON，夏天的悶熱似乎就能一掃而空！

除此之外，系列更推出各款精彩的週邊商品例如：HANGYODON圖案抱枕、手機繩、斜孭袋等，系列更首次與everybody LABO合作推出CATALOG x everybody LABO x HANGYODON室內香薰連香薰棒套裝，為每個有格調的你們提供更多選擇，敬請密切留意系列開售，把握機會選購！系列於8月1日於全線CATALOG門市及網店正式推出，粉絲們不要錯過今次系列，讓HANGYODON與你編織繽紛夏日，創造難忘回憶！

系列隆重推出HANGYODON室內香薰連香薰棒套裝

是次聯乘專為HANGYODON特別調配海洋味道，前調以佛手柑、葡萄柚、黑醋栗、青蘋果和梨味調劑，中調則有鳳梨、茉莉、鈴蘭、小蒼蘭、木蘭和玫瑰，而後調以桃子、麝香、琥珀、苔蘚和雪松調出，與熱愛海洋的 HANGYODON 完美匹配。包裝上以多格漫畫風印出 HANGYODON 和 SAYURI 的不同可愛表情。

再來配飾部分，系列為你帶來各種不同款式和顏色的短襪，一款設有黑白兩種顏色，印有 HANGYODON 的頭像以及可愛的屁股，另一種則設有間條以及黑色、白色三種款式，均印有 HANGYODON 呆萌伸手的樣子，讓人十分治癒。這些短襪適合各種場合穿著。不管是搭配運動鞋還是涼鞋，均能展現時尚感。

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為了讓HANGYODON融入你的生活，系列還推出HANGYODON手機掛繩，設有黑色和白色兩種選擇，另外手機掛繩與 HANGYODON 設有迷你散紙包和掛飾，可愛加分，掛繩設計方便攜帶，時尚實用，令你每次使用手機都能想起 HANGYODON。

接下來，介紹首次推出的 HANGYODON卡套，以掛飾設計，卡套的背面更有透明位置，無論是擺放明星小卡，還是八達通卡，都十分實用，讓HANGYODON 陪伴你的日常生活，更可以成為一同享受追星生活的應援產品。

此外，還推出了 HANGYODON 的抱枕，不論居家還是辦公都非常適合，在疲憊的時候可以抱著HANGYODON，看著調皮可愛的 HANGYODON 相信你必定可以從中獲得滿滿正能量！

系列還為你帶來印有HANGYODON圖案的斜孭袋，這個袋子不僅可愛實用，還能展現出你對HANGYODON 的喜愛，半透明的設計能讓放在裡面的物品一目了然，更加方便，而且背帶還是可拆式的，不想背著的話還可以當成收納袋，一物兩用。

除了較小型的斜孭袋，系列還推出HANGYODON貼布車花圖案袋，側面印有整隻HANGYODON，袋子的重點是在手提位置附近的扣子，可以把卡套或者 HANGYODON 公仔掛上，讓袋子凸顯個人時尚風格，不論是上班還是上學，HANGYODON 都能每天都陪伴你左右。

系列還推出了 HANGYODON 毛巾，棉質的材質柔軟舒服，而且還印有 HANGYODON 的字樣，這條毛巾不但可以擦汗帶走熱氣，還可以化作時尚配件，如果有宣傳活動的時候甚至可以化作手幅使用，展現對 HANGYODON 的熱愛。*凡購買 CATALOG x HANGYODON 系列全新產品滿指定金額，即送 HANGYODON 毛巾乙條，數量有限，送完即止。

服飾系列以大量Unisex Size推出，適合各位夏日穿搭或與另一半情侶裝穿著。首先有寬鬆版型的貼布車花Tee。黑色 Tee 加上胸口位置印有笑瞇瞇眼睛的 HANGYODON，吐舌頭搞怪的模樣讓人會心微笑，背後記錄了 HANGYODON 和好朋友 SAYURI 的有趣互動，包括合照、打招呼、吐舌頭，十分趣怪，最後更印有「Be Chill」和「Have Fun」字句，希望大家都能像 HANGYODON 一樣放慢腳步，多享受，多玩樂！

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把可愛調皮的HANGYODON吐舌頭的摸樣放在衣服的正中間，讓人第一眼就發現可愛的HANGYODON，另外右邊手袖還有 HANGYODON 呆萌的頭像，低調又不失個性，有黑、白兩種顏色選擇，讓你展現出不同的個性風格。另外黑色的車花風褸外套，低調又時尚，正面胸口位置上的 HANGYODON 俏皮地伸出舌頭，鈕扣位置加入主題色湖水綠色，背後則印有 HANGYODON 和他的好朋友 SAYURI，是和好朋友入手同款的不二之選。

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系列推出兩款圖案牛角Tee，分別提供湖水綠色拼黑色以及黑色拼白色的選擇。整體為湖水綠色的 HANGYODON Tee，讓你直接融入成為 HANGYODON 的一份子，當中放大了HANGYODON 可愛的面孔，粉紅色的嘴唇十分搶眼，是整件衣服的亮點。另外有白色車花圖案Tee，印有 HANGYODON 與好朋友 SAYURI 的前面和背面。

系列還有湖水綠色黑色間條和白色刺繡Tee，中間印有不同表情的HANGYODON 刺繍，展現不同風格和樣貌的 HANGYODON。白色和深藍色的車花圖案 Tee，前面位置有著呆萌的 HANGYODON四格圖案。HANGYODON 字眼採用毛巾繍設計，更有質感，可與恤衫、短褲作搭配，盡顯夏日風情。

還有一款深藍色和白色設計的 Tee，胸口位置有乖巧坐著的 HANGYODON，背面則展現了HANGYODON 的內心世界，其實他是個怕寂寞的浪漫主義者，完全就是雙魚座的特色。另一款以全黑底色設計的 HANGYODON 與好朋友SAYURI的圖案 Tee，設計重點是位於左下方的圖案，扇子加上類似在扇動的感覺，展現出更加生動的風格。

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