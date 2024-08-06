巴黎奧運｜烏克蘭跳高女神奪金路坎坷　身陷戰亂堅持練習參賽：為國家而戰

▲ 烏克蘭跳高女神Yaroslava Mahuchikh奪金路坎坷，身陷戰亂堅持練習參賽。

【巴黎奧運／奧運／跳高／烏克蘭／跳高女神／運動員／奧運金牌】烏克蘭跳高女神雅羅斯拉娃·馬胡奇克（Yaroslava Mahuchikh）於巴黎奧運女子跳高決賽中，以2米的成績奪冠。年僅22歲的她，上屆東京奧運奪得銅牌，今次終於迎來個人首面奧運金牌，同時也是烏克蘭在今次奧運的第二面金牌。在俄烏戰爭期間，烏克蘭有將近500名運動員喪生，馬胡奇克為了避炮彈一度躲在地牢，後期又流亡到不同國家，不過她堅持訓練，實現奧運夢，也為戰爭喪生的運動員奪下這枚金牌。

巴黎奧運｜500烏克蘭運動員因戰爭喪生

烏克蘭跳高選手雅羅斯拉娃·馬胡奇克（Yaroslava Mahuchikh），在日前跳高決賽中，以2米的佳績奪金，為運動生涯增添首面金牌。俄烏戰爭中有近500名烏克蘭運動員喪生，今届奧運只有140人代表國家出戰。馬胡奇克在奪冠後表示，這枚金牌是屬於所有喪生的運動員。

▲ 烏克蘭跳高女神雅羅斯拉娃·馬胡奇克（Yaroslava Mahuchikh），於昨日巴黎奧運女子跳高決賽中，以2米的成績奪冠。（新華社）

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將近500名運動員在這場戰爭中喪生。他們永遠不能比賽，永遠無法慶祝，也永遠沒辦法感受這種氛圍了。（這枚金牌）真的是屬於他們所有人。

巴黎奧運｜身陷戰亂仍堅持練習

馬胡奇克的奪金之路，是經歷過無數個導彈襲擊、大火。她憶述2022年2月，俄軍突然入侵烏克蘭，家鄉第聶伯羅多次受到導彈襲擊，為了逃命，她和家人躲在地下室三周，但期間她依舊堅持練習。後來她為了參加世錦賽，與教練和男友輪流開了三日的車程，才抵達比賽場地。長時間的奔跑，使她身心疲憊，不過她很快調整狀態，最終以2.02米佳績成功拿下女子跳高金牌。現在能夠走上奧運場地，成功奪金，可說是歷經重重困難。

我歷經大火、爆炸跟空襲警報，能來到這對我來說是真的很困難。這枚獎牌獻給所有烏克蘭人民，我覺得我已經為國家做得很好，因為我在運動場上保衛我的國家。

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在2024年鑽石聯賽巴黎站，馬胡奇克在確定奪冠的情況下跳出了2.07米，成功突破個人紀錄。當時教練建議她休息，但她希望挑戰自己，最終跳出了2.10米的成績，打破長達37年的世界紀錄。雖然創下新紀錄，但她仍然心牽家鄉。

我為國家而戰，讓我的國家在國際比賽中發光發亮，證明烏克蘭仍然存在，這就是我的使命！

另外，馬胡奇克每次出賽也會畫上代表國家的藍黃眼影，期望更多人關注烏克蘭正面臨的困境，也是她心繫家園的標誌。

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