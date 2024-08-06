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性侵女童｜11歲半女童遭性侵染性病　39歲搬運工認強姦等罪囚6年4個月

社會

撰文： 林育慧

發布時間： 3 小時前

最後更新： 1 小時前

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高等法院(資料圖片)

37歲搬運工人於公園流連時，向正前往補習途中的11歲半女童揮手，並從共同認識的友人處取得電話後保持聯絡。女童其後應約到對方住所時，遭非禮及強姦，母親從女童手機發現猥瑣訊息後揭發事件，女童經檢驗後證實感染性病。涉案搬運工人今（6日）於高等法院承認強姦及非禮等共4罪，法官判刑時指，被告4天內向女童作出性侵行為，且變本加厲，更令女童感染性病，被告期間稱呼女童為「BB」，令她誤解與其屬性侶關係，就所有控罪判囚6年4個月。

被告古鴻昌（現年39歲），任職搬運工人，承認兩項非禮、1項向16歲以下兒童作出猥褻行為及1項強姦罪。事發於2022年8月26日至9月某天期間，事主X當時11歲。被告過往曾有藏毒及爆竊刑事紀錄，案發前1年就毒品案件刑滿後出獄。

法官引述創傷報告指，X現年13歲，事後患創傷後壓力症，影響到結交朋友及對異性看法，對事件感到內疚和羞恥。X的母親事後患抑鬱及有壓力，兩人均須接受心理治療。

法官判刑時指，被告與事主年齡相差26年，其中3項控罪發生於4天內，及至母親揭發前2周內，被告向事主作出性侵行為，一次比一次嚴重，且變本加厲。法官續指，被告於沒有使用安全措施下作出性侵行為，結果令X感染性病，其作為對X及其母身體及精神上受創，均屬加刑因素。

法官引述被告求情指，犯案因沒有控制性慾，並非心理有問題，對事件感到後悔，強調當時不知道自己患有性病，望部份刑期同期執行。

法官指被告於發生強姦事件後，要求事主刪除Whatsapp內容，又曾稱X為「BB」，令她覺得兩人為情侶關係，誤解及歪曲被告對其作為屬正確，考慮所有因素後，就所有控罪判監共6年4個月。

案情指，2022年8月24日，當時就讀小五的X前往補習途中，X途經公園時，被告向其揮手，其後從與X共同認識的友人取得X電話。翌日被告Whatsapp事主X，X答允發送自拍照，並告訴對方自己11歲。

同月26日早上，被告要求X到其住所，X以為共同認識的朋友一同前往，遂答應及赴約。惟抵達單位後，只有被告及X兩人，被告將X推到床上，非禮其胸部和下體，X感到驚慌和極度疼痛，惟遭被告無視，及至X須離開前往補習時，被告才讓她離開，自此被告稱X為「BB」，令X覺得與被告成為情侶。

被告其後要求X於同29日再到其住所，X擔心被告將早前發生之事情告訴她的友人和母親，遂答允赴約。X到被告住所後，被告要求X進入睡房後將她強姦，被告著X不要告訴任何人，並要求她刪除兩人之間的Whatsapp訊息。

及至9月某天，X與友人於梯間傾談時，被告突然出現，X的友人離開後，被告要求X吻他被拒，被告仍然強行親吻和擁抱X，並非禮其胸部。同月9日，母親發現X的手機內的猥瑣訊息，質問X下揭發事件。翌日，法醫替X檢查身體，證實她感染性病砂眼衣原體，被告於同年11月中被捕。

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