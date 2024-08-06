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燒炭虐兒｜疑欠巨債攜兩子燒炭獲救　父母同囚9個月官指為人父母責任重大

社會

撰文： 梁錦麟

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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區域法院（資料圖片）

妻子疑為付居屋裝修費而欠下300萬元巨債，因不堪壓力與丈夫攜同2歲及6歲兒子三度於家中燒炭。夫婦早前經審訊後被裁定虐兒罪成，今（6日）於區域法院判刑。代表律師呈上現年9歲長子繪畫的全家福，當中一家五口均笑容滿面，並寫下「開開心心 全家團聚」。暫委法官要求將畫作給予兩名被告觀看，女被告未接過全家福已激動痛哭。暫委法官判刑時指，為人父母有重大責任照顧子女，惟兩名被告尋死時，兩名男童並沒有權利選擇生存，判囚9個月。

女被告C.Y.S.（現年35歲）及男被告W.Y.C.（現年41歲）同被控1項虐兒罪，案發於2021年11月4日及5日，涉及男童X及Y，當時6歲和2歲。

代表律師求情時指，報告顯示現年5歲的Y因年紀少而忘記事件，現年9歲的X則對與父母分離感到不安及焦慮，事後亦誤以為燒炭事件為「滅鼠事件」。代表律師形容本案並非常見的虐兒事件，兩名幼兒均希望再與父母同住。

代表律師又呈上由長子X繪畫的全家福，當中一家五口均笑容滿面，並寫下「開開心心 全家團聚」。暫委法官要求將畫作予兩名被告觀看，女被告未接過全家福已激動痛哭。代表律師指，兩名被告在極大心理壓力下犯案，而法庭已頒布收樓令，收回涉案居屋單位，女被告亦已破產。

暫委法官判刑時指，由女被告求情信可見，X是可造之材，早前報告則顯示女被告精神狀態平穩，男被告則沒有精神問題，心理醫生則認為男被告毫無悔意。

暫委法官續指，本案2名被告連續3次，並於數小時內燒炭尋死，當時2名兒子亦在房間內，判處感化令並不適合。暫委法官強調，為人父母有重大責任照顧子女，惟兩名被告尋死時，兩名兒子X及Y正躺在床上，他們並沒有權利選擇生存。

暫委法官指，女被告因不堪追數公司的壓力而自殺，事後亦申請破產；男被告則因與女被告感情深厚，故應女被告要求，共同執行燒炭計劃。兩人經歷本案後，明白不可再向高利貸借錢。

暫委法官指，由各方證供顯示，兩名被告對X及Y的愛錫是毋容置疑，X及Y與父母分離時亦承受不能承受的痛苦。暫委法官強調，尋死不能解決問題，只會惡化問題，考慮X及Y希望及早與父母團聚等因素，判兩名被告入獄9個月，兩名被告於暫委法官宣判時不時低頭拭淚。

控方於早前開案詞指，兩被告於2014年結婚，兩名兒子X和Y案發時分別6歲及2歲。兩被告於2019年購入涉案居屋單位，女被告為支付50萬元裝修費，同年向30間財務公司借貸。兩人警誡下稱，案發晚上在家中三度燒炭，其後淋熄；警員在場撿獲女被告的欠款清單，顯示她欠下29間財務公司共300萬元的債項。

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