  • 31°C
香港時間 : 202486日 (二) 18:45
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 何詩蓓 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

性感女神｜高海寧被指有「嫩版劉青雲」做新歡 　高Ling發文親證二人關係【多圖】

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 何詩蓓 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

性感女神高海寧（高Ling），在年初於台慶頒獎典禮首奪「最佳女配角」後人氣急升，更因中港兩地工作不斷而帶來壓力，身體響起警號，令人擔心！今日（8月6日）有周刊封面大字標題指高海寧孖新歡「嫩版青雲」消愁，指男方對高Ling貼身服待！

在今日下午近1時，高Ling在IG限時動態內接連出Po，親解與「嫩版青雲」的關係，更指：「先核實事件真相是常識吧」，似乎報導令她甚不快！

性感女神丨高Ling擁好身材被標籤壞女人　高海寧30歲後醒覺為自己而活【多圖】

高海寧回應與男助手的緋聞！（取自instagram）

性感女神丨高海寧幫父母彌補小遺憾　高Ling與媽媽如餅印

高海寧有新歡「嫩版青雲」？

高Ling於帖文開首稱「純粹有感而發，切勿自行代入」，她表示拍畢《新聞女王》後，開始對傳媒的運作加深暸解：「一個好的新聞角度，對於​​提升報道的新聞價值至關重要，而新聞角度往往是由記者發現、挖掘，最終因自身因素選擇和確定的。」

字裡行間看出高Ling不滿傳媒編造故事，她寫道：

記者是新聞角度選擇的施動者。
我們看到的「真相」都是記者筆下想我們看到的
正正因為這樣
新聞工作者有責任維持最高的專業和操守標準
報導前先核實事件真相是常識吧

點擊圖片放大
+10
+9

性感女神丨高Ling擁好身材被標籤壞女人　高海寧30歲後醒覺為自己而活【多圖】

質疑新聞價值：能帶給讀者正能量？

事實上，報導中所指的「嫩版青雲」只是高Ling男助手，高Ling謂對嘩眾取寵的報導可一笑置之，惟她也不禁反問：「這麼多年來一直如此，但是還會忍不住質疑此類新聞的存在意義何在？真的能帶給讀者歡樂或正能量嗎？真的還有讀者喜歡看虛假捏造的故事嗎？」

最後高Ling更以奧運選手為例，希望大家多加愛惜每位努力成就自己的人。

她寫道：「就如奧運選手一樣，贏取獎牌的選手們當然值得讚許，但未能打入決賽的的選手們，甚至還在努力爭取奧運資格的運動員們，每一個拼命為人生 創造奇蹟的人，都值得被尊重和被看到，不論結果如何，至少他們還在堅持，至少他們為之奮不顧身過。」

點擊圖片放大
+10
+9

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
CEO媽媽︱支嚳儀身兼3職分享女性創業之道　謹記虎媽母親教誨：做生意先學做人

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

宅男女神丨陳婉衡3個月激減10kg　修出朱古力腹肌瘦身不瘦胸【多圖】
19:04 2024/07/14
宅男女神丨陳婉衡3個月激減10kg　修出朱古力腹肌瘦身不瘦胸【多圖】
東張女神丨梁敏巧水上樂園派福利　因曾慘「食檸檬」決心減肥成女神【多圖】
20:28 2024/07/25
東張女神丨梁敏巧水上樂園派福利　因曾慘「食檸檬」決心減肥成女神【多圖】
巴黎奧運丨「劍擊女神」朱嘉望擔任奧運星級主持成關注　家境富裕豪宅曝光【多圖】
18:46 2024/07/30
巴黎奧運丨「劍擊女神」朱嘉望擔任奧運星級主持成關注　家境富裕豪宅曝光【多圖】
性感女神丨高Ling擁好身材被標籤壞女人　高海寧30歲後醒覺為自己而活【多圖】
15:41 2024/05/31
性感女神丨高Ling擁好身材被標籤壞女人　高海寧30歲後醒覺為自己而活【多圖】
宅男女神丨戴祖儀玩空中瑜伽做高難度動作　為新劇積極操肌塑身【多圖】
20:15 2024/07/11
宅男女神丨戴祖儀玩空中瑜伽做高難度動作　為新劇積極操肌塑身【多圖】

你可能感興趣

宅男女神丨陳婉衡3個月激減10kg　修出朱古力腹肌瘦身不瘦胸【多圖】
19:04 2024/07/14
宅男女神丨陳婉衡3個月激減10kg　修出朱古力腹肌瘦身不瘦胸【多圖】
東張女神丨梁敏巧水上樂園派福利　因曾慘「食檸檬」決心減肥成女神【多圖】
20:28 2024/07/25
東張女神丨梁敏巧水上樂園派福利　因曾慘「食檸檬」決心減肥成女神【多圖】
巴黎奧運丨「劍擊女神」朱嘉望擔任奧運星級主持成關注　家境富裕豪宅曝光【多圖】
18:46 2024/07/30
巴黎奧運丨「劍擊女神」朱嘉望擔任奧運星級主持成關注　家境富裕豪宅曝光【多圖】
高海寧 娛樂人物職業 演員 緋聞 網絡熱話 娛樂機構 娛樂行業 TVB

最高瀏覽

珍惜生命｜39歲荃灣男警中槍身亡　警方有初步調查進展
珍惜生命｜39歲荃灣男警中槍身亡　警方有初步調查進展
東張西望何伯丨何伯何太親密片段曝光 　疑涉色情震驚網民
東張西望何伯丨何伯何太親密片段曝光 　疑涉色情震驚網民
急症室最長等候時間（08月06日 時間12:05）
急症室最長等候時間（08月06日 時間12:05）
胰臟癌｜30歲女無症狀體檢驚揭5cm胰臟腫瘤　醫生：7成早期胰臟癌無徵兆
胰臟癌｜30歲女無症狀體檢驚揭5cm胰臟腫瘤　醫生：7成早期胰臟癌無徵兆
鄭中基經理人｜鄭中基經理人何慶湘已離職 Ronald完成演唱會後會休息
鄭中基經理人｜鄭中基經理人何慶湘已離職 Ronald完成演唱會後會休息