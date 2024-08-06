性感女神｜高海寧被指有「嫩版劉青雲」做新歡 　高Ling發文親證二人關係【多圖】

性感女神高海寧（高Ling），在年初於台慶頒獎典禮首奪「最佳女配角」後人氣急升，更因中港兩地工作不斷而帶來壓力，身體響起警號，令人擔心！今日（8月6日）有周刊封面大字標題指高海寧孖新歡「嫩版青雲」消愁，指男方對高Ling貼身服待！

在今日下午近1時，高Ling在IG限時動態內接連出Po，親解與「嫩版青雲」的關係，更指：「先核實事件真相是常識吧」，似乎報導令她甚不快！

性感女神丨高Ling擁好身材被標籤壞女人 高海寧30歲後醒覺為自己而活【多圖】

▲ 高海寧回應與男助手的緋聞！（取自instagram）

性感女神丨高海寧幫父母彌補小遺憾 高Ling與媽媽如餅印

高海寧有新歡「嫩版青雲」？

高Ling於帖文開首稱「純粹有感而發，切勿自行代入」，她表示拍畢《新聞女王》後，開始對傳媒的運作加深暸解：「一個好的新聞角度，對於​​提升報道的新聞價值至關重要，而新聞角度往往是由記者發現、挖掘，最終因自身因素選擇和確定的。」

字裡行間看出高Ling不滿傳媒編造故事，她寫道：

記者是新聞角度選擇的施動者。

我們看到的「真相」都是記者筆下想我們看到的

正正因為這樣

新聞工作者有責任維持最高的專業和操守標準

報導前先核實事件真相是常識吧

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性感女神丨高Ling擁好身材被標籤壞女人 高海寧30歲後醒覺為自己而活【多圖】

質疑新聞價值：能帶給讀者正能量？

事實上，報導中所指的「嫩版青雲」只是高Ling男助手，高Ling謂對嘩眾取寵的報導可一笑置之，惟她也不禁反問：「這麼多年來一直如此，但是還會忍不住質疑此類新聞的存在意義何在？真的能帶給讀者歡樂或正能量嗎？真的還有讀者喜歡看虛假捏造的故事嗎？」

最後高Ling更以奧運選手為例，希望大家多加愛惜每位努力成就自己的人。

她寫道：「就如奧運選手一樣，贏取獎牌的選手們當然值得讚許，但未能打入決賽的的選手們，甚至還在努力爭取奧運資格的運動員們，每一個拼命為人生 創造奇蹟的人，都值得被尊重和被看到，不論結果如何，至少他們還在堅持，至少他們為之奮不顧身過。」

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