來港就業｜內地女1個原因來港做洗碗工　自願加班月入近2萬：後悔沒早點來　

▲ 00後的內地女生來香港做洗碗工，大讚香港職場文化及多勞多得。

【外勞/小紅書/飲食業/洗碗】飲食行業出名辛苦，洗碗更長期難請到人，政府近年就輸入外勞，紓緩香港某些工種人力短缺的問題。有00後的內地女來港當洗碗工，以往在內地工作月薪最多只有5千元人民幣，但現在卻提升近2萬港元，大讚只有香港才讓她感受何謂多勞多得，更後悔沒有早點來，她透露想賺夠了就回內地創業。

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有內地女生在小紅書發文分享來港打工經歷，並晒出港幣500元及1,000元的現金出糧照片，她透露自問學歷不高的她，以勞工身份來到香港一間茶餐廳做洗碗工賺錢，雖然工作「很累很辛苦」，但每月收入卻大大增加，連同她的加班費、小費後，月賺近2萬港元，她說：

一定要努力留下來，雖然只是一份洗碗的工作，要堅持到最後。

她續說後悔沒有早點來香港，而內地的人工，一樣的工種，月薪只有3千元人民幣，「心靈和肉體都在腐爛。」她又指香港的職場文化很好，

自願加班模式，沒有人在乎你之前是做什麼，沒那麼多人情世故，工作時間都是做自己的事情。

有很多網友私信女生指累死累活不值得，女生反駁指高薪就夠了，「趁年輕多吃苦而已，我的理想只是想賺夠錢回大陸創業，不想要過月入3千沒有盡頭的日子。」

完成工作可以玩電話

內地女生透露工作時間為晚上8點至凌晨3點，然後再加班2小時。她續指，凌晨時分主要以外賣單為主，所以實際工作時間只有約3個小時左右，幾乎完成手頭上工作就可以玩電話。

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大批網友關注和討論，很想知道來港工作的方法，「深圳戶口可以去洗碗嗎？怎麼去的？」、「知道香港工資高，沒想到過這麼高」。

一方面對內地女的堅持和努力表示讚賞，同時又對驚訝在香港工作的收入，「知道香港工資高，沒想到過這麼高」，紛紛留言詢問她來港工作的方法及要求等等，「深圳戶口可以去洗碗嗎？怎麼去的？」。

網友：薪酬得遇不成正比

不過，也有網友看後，則認為這份工作又累又辛苦，若以「洗碗工」來說，其薪酬得遇不成正比，而且還把香港的工資水平拉低，「洗碗低了，普通保安差不多勞力都不一樣」、「1.6w拉低了香港工資……」。當中更有人指出，在香港工作賺取的薪水雖然比內地多，但其消費水平亦較高，直言「香港花銷貴啊，日常通勤都夠貴了」。

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