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鄭中基發長文自稱患抑鬱症壓力爆煲　余思敏陪Ronald往美國參加戒酒療程

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 54 分鐘前

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鄭中基發長文稱患抑鬱症，將往美國參加戒酒療程。

【鄭中基/余思敏/何慶湘/蔡卓妍】鄭中基（Ronald）在8月3日發文宣布與合作10年的經理人何慶湘終止合作後，再發文自稱健康出問題要「暫離開好作休息。」

志雲爆料｜爆鄭中基太太余思敏不滿何慶湘　陳志雲：對佢兩個啲關係唔高興

鄭中基在今日（8月6日）下午再度發長文，交代自己健康情況，全文如下：

大家好。

早前我發咗一個關於我公司同埋我健康嘅聲明，引起咗好多朋友嘅關心亦引起好多嘅猜測。基於公司嘅事情係會如常運作，希望可以好好咁處理再次交代，唔想影響太多人。

今日我想講一下我自己嘅問題。大家平時見到我大癲大肺、拍搞笑戲、開channel拍片、開演唱會，表面上好似無嘢咁。其實咁多年黎我都仲係一個唔識得面對壓力同埋唔成熟嘅人。仲記得2000年我因為喺飛機醉酒鬧事，引致好多我嘅fans失望，仲有影響到我嘅家人，後來我決心戒咗酒，想要做一個清醒嘅人。之後喺無向公眾交代情況下，我經歷咗一段好短嘅婚姻，呢段婚姻令到我好唔開心，亦好好咁反省過自己嘅問題。

直到我遇到我太太余思敏小姐，係佢令我覺得我要走入另一個人生階段嘅人。我哋一起組織咗一個家庭，有兩個小朋友，喺一件好幸福嘅事。

但當面對壓力、面對工作、面對人嘅時候，原來我自己嘅問題係無徹底解決到，好多嘢我都未能做到好好去溝通，好多嘢我都無處理好，令家人失望。

喺搞笑、娛樂大家嘅背後，係朋建議下去咗睇醫生，發現咗有抑鬱症，當時靠食藥控制，然而我再次做咁個錯誤決定，選擇咗飲酒去逃避現實，太太都有同我講，我係自己呃自己。壓力終爆煲，用咗呢幾日時間好好反省自己，工作忙唔係藉口，唔識溝通就要去學識溝通，我覺得好對唔住我屋企人，尤其是我太太同仔女，對唔住！ 我會用時間同行動去證明我會努力做好丈夫、爸爸同鄭中基既呢個決心。

接下來我要去解決自己同公司嘅問題，我完成手上嘅工作後，太太會陪我去美國參加戒酒中心嘅療程，都50幾歲嘞，我要去諗清楚點樣去面對自己，然後先可以面對大家，我希望返黎之後可以做一個更好嘅自己。

呢幾日佔用咗大家嘅時間同埋媒體版面，好對唔住，我希望自己嘅問題真係可以自己去解決，多謝。

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