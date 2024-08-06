國家主席回信｜鄭雁雄引述夏寶龍：工商界要把愛國愛港愛澳精神　轉化為實際行動

▲ 中聯辦主任鄭雁雄。（王韻青攝）

國家主席習近平日前給包陪慶、曹其鏞等祖籍寧波的香港企業家回信，讚揚他們多年來，傳承先輩愛國愛鄉的優良傳統、積極創新創業、捐資助學，為家鄉建設和國家發展貢獻力量。港澳辦主任夏寶龍對落實習近平回信精神有指導意見。

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中聯辦主任鄭雁雄今日（6日）引述夏寶龍指，希望港澳社會，特別是工商界，以習近平重要回信精神為指引，傳承愛國心，積極思變應變求變，支持行政長官和特區政府依法施政，把愛國愛港愛澳門精神，轉化為實際行動，推動一國兩制實踐，行穩致遠，實現港澳更好發展，為以中國式現代化推進強國建設，民族復興本業，做出新的更大貢獻。

香港中華總商會、香港中華廠商聯合會、香港總商會、香港工業總會、香港地產建設商會、香港中國企業協會及香港中華出入口商會今日（6日）聯合舉辦座談會，多位商會代表出席，學習貫徹習近平回信精神。

鄭雁雄今日在座談會上（6日）引述夏寶龍的指導意見指，要把學習貫徹習近平重要回信精神，與學習貫徹第二十屆三中全會精神，結合起來，與國家改革開放大局結合起來，與港澳實際發展結合起來，充分發揮一國兩制制度優勢，不斷鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，打造國際高端人才集聚高地，健全香港澳門在國家對外開放中更好發揮作用的機制，推動粵港澳大灣區更好發揮高質量發展動力源作用，助力新質生產力發展。

鄭雁雄：特區應主動投身深化改革洪流 不做旁觀者、要做局中人

鄭雁雄則提出，香港要做持份者，強調在港宣傳全會精神要理直氣壯；二是要做先行者，要趁全會東風，推動香港駕馭改革創新、駕馭世界潮流、駕馭新的變局，實現再現代化，特區應以主人翁姿態，主動投身進一步全面深化改革洪流，不做旁觀者、要做局中人；三是要做貢獻者，香港服務國家改革開放大局有基礎實力，目前更有新路徑、新優勢，可以發揮重大作用；四是要做創新者，香港要充分把握甚麽要守住不能變，甚麽要跟上一起變，甚麽要領先帶頭變，包括守住法治精神，用好普通法系，有效發揮《港區國安法》、《維護國家安全條例》的法律實效和威懾作用，推動特區治理體系和治理能力不斷走在世界前列等。

包陪慶、曹其鏞等香港「寧波幫」後代早前給習近平寫信，匯報他們傳承先輩優良傳統、積極服務國家發展等情況，表達繼續為祖國現代化建設貢獻力量的決心。

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