江旻憓｜江旻憓加入馬會擔任對外事務助理經理 譚志源證實：8月11日履新

▲ 江旻憓加入馬會擔任對外事務助理經理。

【江旻憓／劍擊／金牌／巴黎奧運】女子重劍「世界一姐」江旻憓在巴黎奧運上奪得金牌，她返港後隨即宣佈退役。消息指江旻憓將加入香港賽馬會，在公司事務執行總監譚志源轄下的部門工作。

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譚志源剛剛在個人fb上證實江旻憓即將加入馬會，任職對外事務助理經理，更表示信心她能發展所長。全文如下：

我代表馬會歡迎江旻憓Vivian加入香港賽馬會公司事務部 (Corporate Affairs Division)！ 她將於8月11日履新，任職對外事務助理經理 (Assistant External Affairs Manager)。 Vivian將參與不同工作範疇，協助推行一系列項目，涵蓋社會公益、青年事務及體育發展等；她同時兼顧公司事務執行總監與各界持份者聯繫的工作。 馬會是致力建設更美好社會的世界級賽馬機構，馬會的慈善信託基金亦位列全球主要慈善捐助機構之一。 馬會一直致力支持精英運動員的培訓、提升比賽競爭力，以及退役後的事業發展。 我非常高興，奧運金牌中國香港運動員Vivian被馬會的宗旨與核心價值吸引，她渴望貢獻社會的心亦與馬會的理念一致。 我相信Vivian定會在馬會盡展所長，開展事業新篇章！

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