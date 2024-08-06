巴黎奧運｜土耳其大叔零裝備爆紅全球　網瘋傳13年前世界大賽奪金畫面比現在更「裸裝」

▲ 土耳其大叔零裝備爆紅全球，網瘋傳13年前世界大賽奪金畫面，比現在更「裸裝」。

【巴黎奧運／奧運會／土耳其大叔／土耳其射擊運動員/Yusuf Dikec射擊／運動員／零裝備/裸裝】巴黎奧運的射擊比賽中，51歲土耳其代表選手Yusuf Dikec竟「零裝備」上陣，在混雙10米氣手槍賽事為土耳其奪得銀牌，並因此在全球爆紅。而近日，他在13年前以更「裸裝」的模樣，參加世界比賽奪金的畫面在網上被瘋傳。

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土耳其大叔射擊「零裝備」爆紅

51歲的土耳其射擊運動員Yusuf Dikec和女拍擋Sevval Ilayda Tarhan早前在巴黎奧運10米氣手槍混合團體金牌賽中，以16比14，兩分之差落敗塞爾維亞組合，最終只獲得銀牌。

雖然未能奪金，但Yusuf Dikec在賽事中「零裝備」上陣卻令他自己大出風頭。從賽事影片中可見，對比有輔助眼鏡及防護耳罩的對手，Yusuf Dikec上場時則十分輕鬆，在比賽期間只穿上國家隊T恤、佩戴普通耳塞，比賽時更單手插褲袋，一副「氣定神閒」的模樣。

13年前世界大賽比現在更「裸裝」

外界不少人均認為Yusuf Dikec於今屆巴黎奧運射擊決賽中「雖敗猶榮」，網友更笑稱土耳其直接派出一名「殺手」參加奧運。據了解，Yusuf Dikec已經是生涯第5度代表土耳其參加奧運，甚至有網友事後搜尋他的過往參賽經歷。

有網友發現，Yusuf Dikec曾參加2011年世界盃（World Cup Series 2011），當時他竟以比巴黎奧運還要輕便、完全「裸裝」的模樣上陣，甚至連眼睛都沒戴，最終更奪得大賽金牌。根據畫面顯示，Yusuf Dikec當年的射擊表情與姿勢，與在巴黎奧運上的模樣別無二致，僅容貌稍有變化。

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1原因射擊輕鬆上陣

事實上，今年51歲的Yusuf Dikec的背景亦絕不簡單，他不但是土耳其前退役軍官，過去還曾參與多次射擊賽事，在2014年的世錦賽上成為雙料冠軍，並且在歐洲錦標賽贏得5個冠軍。是次亦是Yusuf Dikec第5次參加奧運並首次獲獎，他賽後表示希望2028年奧運可以再參賽，並可奪金牌。

對於不少人好奇他何解可以如此輕鬆上陣? Yusuf Dikec事後亦首開腔回應，指原因非常簡單，全因上天賜予的天賦，豪言:

我不需要特別的裝備，我是一個天生射手。

同場加映：土耳其大叔私下是貓奴

Yusuf Dikec走紅後亦瞬被起底，51歲的他私下原來是一名貓奴，其個人IG亦有分享與寵物貓的合照，對比他粗獷大叔的外型，反差萌極大。巴黎奧運官方事後亦讚揚Yusuf Dikec與另一因冷面而走紅網絡的南韓射擊手金藝智為「奧運射擊明星」。

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南韓女射擊選手金藝智：

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