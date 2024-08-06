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鄭中基曾因飛機醉酒鬧事形象插水　當年與阿Sa同日宣布結婚及離婚

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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鄭中基曾在飛機醉酒鬧事後戒酒，可惜近年再酗酒。

【鄭中基/余思敏/何慶湘/蔡卓妍】鄭中基（Ronald）在8月3日發文宣布與經理人何慶湘終止合作後，再發文自稱健康問題後，引來網民熱討究竟鄭中基與何慶湘之間發生甚麼事，同時猜測到底鄭中基身體出現了甚麼問題。

在今日（8月6日）下午，鄭中基發長文稱當年在飛機醉酒鬧事後，決心戒咗酒，稱：「想要做一個清醒嘅人。」同時又表示：「之後喺無向公眾交代情況下，我經歷咗一段好短嘅婚姻，呢段婚姻令到我好唔開心，亦好好咁反省過自己嘅問題。」

他表示直到遇上余思敏，從此踏上人生另一階段，並有兩個小朋友，鄭中基形容「喺一件好幸福嘅事。」

鄭中基發長文自稱患抑鬱症壓力爆煲　余思敏陪Ronald往美國參加戒酒療程

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余思敏陪往美國戒酒

可是，鄭中基稱在當面種種壓力下「原來我自己嘅問題係無徹底解決到」，而且患上抑鬱症更選擇用飲酒去逃避現實。所以他決心將在太太陪伴下往美國戒酒，稱：「都50幾歲嘞，我要去諗清楚點樣去面對自己，然後先可以面對大家，我希望返黎之後可以做一個更好嘅自己」

面對工作、面對人嘅時候，原來我自己嘅問題係無徹底解決到，好多嘢我都未能做到好好去溝通，好多嘢我都無處理好，令家人失望。

事實鄭中基當年一出道憑出眾歌藝即獲大受歡迎，可是在2000年於一班從美國洛杉機飛往台北的航機上更醉酒鬧事，結果遭電筒扑穿頭後制伏。自此他形象大跌。他之後一段長時間沒再推出唱片，改在TVB拍劇及主持搞笑節目。

到2005年，鄭中基推出一張粵語專輯《Before After》主打歌《閉目入神》、《愛是最大權利》、《無賴》等金曲品，當中他更認《無賴》歌語是形容自己。

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中基與阿Sa短暫婚姻

除醉酒鬧事外，鄭中基入行以來承認戀情分別有楊千嬅及蔡卓妍（阿Sa）。傳鄭中基力追楊千嬅3年，創作《二月三日》一曲奪得伊人芳心，可是其間不斷傳出分手的消息，結果在1999年正式分手，不過二人仍維持好友關係。

另外，在2004年，鄭中基因與阿Sa合作電影《追擊8月15》結緣，之後一直傳二人拍拖，但到2009年才承認情侶關係。但令人意想不到，在2010年初傳出二人秘婚，結果蔡卓妍與鄭中基諂出席記者招待會，宣告他倆於2006年已在美國洛杉磯註冊結婚，但當日在會上同時宣布二人正辦理離婚，此事當年轟動娛圈。

到2011年4月8日，鄭中基被踢爆女友余思敏為他未婚孕，二人在同年結婚，現時夫婦育有一子一女。近年，大眾認為鄭中基早已浪子回頭成為暖男爸爸，可是卻意想不到他又再陷酗酒問題。

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