美食博覽2024｜一蚊優惠必搶攻略　會展$1搶500罐鮑魚價值$2.25萬

▲ 美食博覽2024，一蚊優惠必搶攻略，特價筍貨懶人包。

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美食博覽2024 牽頭的５大展覽，8月15至19日在灣仔會展開鑼，共有逾1,800個展商參與。市道不景，TOPick網羅全場焦點$1優惠、特價攻略，入場記得吼實最筍靚貨，執晒佢地返屋企。

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美食博覽＄１優惠攻略

8月15日首20名客人，$1玩遊戲，送鹽焗雞等獎品，每份高達$8,000。五豐行（展位：1C-A02）

8月15日首9名客人，$1「蟹」逅鮑魚遊戲，大獎獨取500罐即食鮑魚，價值$2.25萬。安記海味（展位：1D-C10）

8月15至18日，下午3時起每日首18名客人，$1一樽咖哩粗醬。魚陣營（展位：1A-A07）

8月15至18日，每日下午1時及3時，各首20名客人，$1脆脆餐肉串。營美健（展位：3D-A25）

8月15日，首100位客人，$1 D24榴槤噹噹小食。Lab Durian 榴槤研究所（展位：1A-B20）

8月15至18日，每日下午3時，首10名客人，$1 油封鴨脾一隻。Gooday（展位：1A-A26）

8月15日，首50位客人，$1四個泰國 Thai Chef MAMA杯麵。高格行（展位：1C-A28）

8月15日，首50位客人，$1兩個阿華田早餐杯。高格行（展位：1C-A28）

8月15至18日，每日下午1時及7時，各首10名客人，$1檳城辣蝦湯／榴槤咖央醬。Landale's（展位：3B-D04）

8月15至18日，每日首20名客人，$1大地魚湯魚麵一包。四海魚蛋（展位：1B-A21）

8月15日，上午11時15分，首20位客人，$1限時任鏟任拎水泡餅。冠華食品

美食博覽參觀攻略

５項大型展覽，包括美食博覽2024、美與健生活博覽、家電．家居．博覽，將於8月15至19日舉行。美食博覽今屆續設「公眾館」及「尊貴美食區」，逾30多個品牌參與，有名廚烹飪示範環節。

至於「美食商貿博覽」以及「香港國際茶展」，8月15至17日舉行。「美食商貿博覽」首兩日向業界買家開放，最後一日同時開放公眾及買家參觀。商貿博覽今年涵蓋26個國家／地區展商，設20個國家／地區展館。

美食博覽2024 攻略

美食博覽2024不銷售實體門票，市民可透過網上多個平台購買電子券入場；或於會場入口收費站，用電子支付入場。30元門票可參觀「美食博覽公眾館」、「美與健生活博覽」、「家電．家居．博覽」。

「尊貴美食區」如要參觀，須追加10元門票。大會亦設36元套票，亦可進入相關展覽區域。

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