巴黎奧運｜林郁婷18歲穿和服化淡妝青澀照曝光　網民心疼女拳王：明明就是女孩子

▲ 台灣女拳王28歲的林郁婷捲入性別爭議風波，仍無阻她於巴黎奧運57公斤級賽事打入4強。

【巴黎奧運/拳擊/林郁婷/男定女/性別爭議】台灣女拳王28歲的林郁婷於巴黎奧運自參賽以來，一直捲入性別爭議風波。在林郁婷於女子拳擊57公斤級別打入4強之際，國際拳擊總會召開記者會，再度宣稱林郁婷不符合參賽資格。不過，有台灣網民挖出18歲的林郁婷與外祖母上電視節目的影片，發現她穿著和服、化著淡妝的少女模樣，心疼地表示：「明明就是溫柔的女孩子」。

林郁婷｜被JK羅琳質疑是「跨性別選手」

林郁婷週一（4日）於巴黎奧運女子57公斤的8強賽，以5比0成績擊敗保加利亞選手卡曼諾娃，順利進入4強。林郁婷近日陷入性別爭議，先有哈利波特作家JK羅琳質疑是「跨性別選手」，後有國際拳擊總會於6日召開記者會，再度宣稱林郁婷不符合參賽資格。不過，國際奧委會已發聲明指出，所有運動員都符合參賽資格，並與以往奧運拳擊比賽一樣，運動員的性別和年齡，均以他們的護照資料為準。

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林郁婷｜18歲第一次化妝穿和服

不少台灣民眾對林郁婷捲入性別風波大表不滿，有網民挖出2014年林郁婷與祖母參加公視節目《祖孫玩很大》的影片，片中可見18歲的林郁婷，為了讓外祖母開心，換上淺藍色的和服，除下眼鏡，靜靜地讓化妝師幫忙化著淡妝、戴上假眼睫毛，配上俏麗短髮如鄰家女孩般樣。對於人生首次化妝，她不遺言有點不怪。片中，她更與祖母一同學習日本茶道、做和菓子，並一起跳藝妓舞。

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林郁婷｜學拳擊為保護媽媽免受父家暴

林郁婷童年並不快樂，她小時候在訪問中稱，小時候爸爸總會打媽媽，於是她選擇加入拳擊隊，希望可以用自己的力量來保護媽媽。不服輸的林郁婷在大家眼中不但是個文武雙全的才女，也是一個孝順的好女兒。更沒想到為了保護媽媽學習拳擊，帶領她成為中華台北隊的一員，甚至代表中華台北站上奧運的舞台。

節目影片曝光後，引發不少網民熱議，「看到想哭，那麼善良可愛又堅強的女性，為什麼會被人這樣子委屈」、「中性服裝有力的美，換個服裝上個淡妝，呈現出完全不一樣柔的美」、「好漂亮好端麗啊」、「明明就是性格溫和可愛的女生」、「她就是一個很純淨很可愛的小女生，是阿嬤的貼心孫女，好心疼她被攻擊 」。

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