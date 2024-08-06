巴黎奧運｜「香港飛人」刁俊稀返港獲家人接機　首度回應姓Diu爆紅

▲ 刁俊稀代表香港出戰巴黎奧運田徑100米，因為姓氏而爆紅。

【刁俊稀/姓DIU/巴黎奧運/男飛人/Band1英中】「香港男飛人」刁俊稀代表香港出戰巴黎奧運田徑100米，完成賽事後今日（6日）清晨從巴黎返抵香港，由家人到機場接機。刁俊稀今次在預賽跑出10秒62的時間，距離晉級僅差0.02秒，無緣初賽。他表示今次奧運之旅相當難忘，有機會與世界級運動員同場競技，但港人焦點卻落在他英文姓氏上，在電視直播上他指住自己的名牌「DIU」，因與粗口諧音相似，在社交網被網民洗板，他親身解釋指住名牌這個動作的原因。

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巴黎奧運刁俊稀｜不介意網民開玩笑

刁俊稀於比賽起跑前，指向自己比賽名牌上英文姓氏「Diu」的一幕，令不少觀眾聯想到「粗口」，其後更有人將這個畫面截圖，製成Meme圖，刁俊稀透露沒有想到預賽都會影近鏡，所以當鏡頭來到時，就指一指自己的名字。他表示以往都有朋友拿他的姓氏開玩笑，所以不會介意。

巴黎奧運｜香港百米飛人刁俊稀首次出征奧運 中學讀Band1英中+大學讀會計

今年5月的香港錦標賽中，曾跑出10秒33的他，刷新個人最佳時間（PB）奪冠，他坦言不太滿意自己今次奧運跑出10秒62的成績，希望先醫好腳部傷患再重新投入訓練。

▲ 刁俊稀從巴黎回港。（中國香港田徑總會）

巴黎奧運刁俊稀｜Band1英中畢業升讀會計

刁俊稀中學畢業於天主教郭得勝中學，該校是沙田區的傳統Band1英中，大學則是就讀香港理工大學會計及金融學院。天主教郭得勝中學也在社交網站上為他打氣，

請大家多多支持中國香港運動員，望透過奧運舞台，見識世界級選手水平，尋求突破自己，在巴黎奧運為港爭光!

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巴黎奧運刁俊稀｜刁（DIU）是稀有姓氏歷史名人輩出

「刁（DIU）」當然不是粗口，而是中國稀有姓氏，於《百家姓》中排名第148。「刁」出自姬姓，源於雕國，後簡稱「刁」。「刁」姓歷史名人輩出，包括西漢巨商刁閒、東晉尚書左僕射刁協、北魏大將軍刁整、元朝大將刁國器等。

刁姓人口分佈較廣，主要集中在山東、貴州、湖南。截至2022年，全國刁姓人口總數37多萬，佔當時全國人口0.023%。

▲ 刁俊稀英文名叫Felix Diu ，網民都話聯想到「費檸事刁」。(電視截圖)

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