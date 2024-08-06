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月餅優惠 2024｜美心大班榮華月餅攻略　流心奶黃｜冰皮月餅｜雙黃蓮蓉格價

社會

發布時間： 22 分鐘前

最後更新： 20 分鐘前

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熱門 何詩蓓 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

月餅優惠 2024，美心月餅、大班冰皮月餅、榮華月餅、奇華月餅攻略。

【月餅優惠 2024／美心／大班／榮華／月餅／奇華／流心奶黃／奶黃／冰皮月餅／美食博覽／雙黃蓮蓉／門票／攻略／特價】

月餅優惠於暑期陸續推出，TOPick 網羅全港各大月餅商最抵優惠，包括門市、灣仔會展「美食博覽」會場價，做足優惠格價。

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美心月餅100%香港製造

美心集團今年引入創新口味，包括推出「流心黑松露奶黃月餅」、「拔絲草莓奶蓋風味月餅」、「流心六滙月餅」、「低糖蛋黃蓮蓉月餅」「芒凍果園冰皮禮盒」，以及迷你兵團系列蛋黃蓮蓉月餅。

所有月餅原材料主要外地搜購，例如內地湖南湘蓮、奶黃月餅的法國牛油、東南亞椰奶等，確保食材優質。美心集團市務主管梁志歡稱，生產線及規管全本地處理，100%香港製造，監控嚴謹，確保味道統一，對消費者來說係「信心保證」，才可保持雙黃白蓮蓉月餅連續26年銷量冠軍地位，榮譽實在得來不易。

大班冰皮月餅喜迎35周年

美食博覽（8月15至19日灣仔會展），每逢買任何禮盒裝冰皮月餅，都會送贈品

  • 1盒，送兩個裝冰皮迷你月餅，價值$88
  • 3盒，送１盒冰皮迷你四色月餅，價值$350
  • 5盒，送１盒冰皮玲瓏四色伴官燕月餅，價值$448

美食博覽會場小冊子，大班都有優惠（展位：1C-E02）：

  • 兩個裝冰皮迷你月餅，$118/4包（官燕口味除外）
  • 兩個裝冰皮迷你月餅，$128/4包（可揀一包官燕口味）
  • 大班35周年別注版冰皮月餅，原價$298 買一送一

大班冰皮月餅今年35周年，推出別注版，有兩款設計，每款禮盒都有3款口味月餅，包括最受歡迎口味「楊枝金露」、「蛋黃綠豆蓉」、「西尾抹茶紅豆」。另外於門市用恆生信用卡，加$1 FUN DOLLAR有換購優惠。

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榮華月餅 x Sanrio 懷舊香港系列

榮華月餅今年推出多款創新月餅，焦點有「月映未來系列」，美食博覽會場價$120/一盒4個，有3款口味：

  • 流沙奶黃
  • 黑糖麻糬紅豆
  • 竹炭黑芝麻蛋黃蓉

榮華又聯乘人氣卡通Sanrio，推出「Cinnamoroll 玉桂狗」、「Pochacco PC狗」、「Pompompurin 布甸狗」三款鐵盒裝蝴蝶酥禮盒、流沙奶黃月餅。

蝴蝶酥禮盒每盒10件，美食博覽會場價$95/一盒。流沙奶黃月餅禮盒，會場價$58/兩個，凡買流沙奶黃月餅禮盒，加$75可換一盒蝴蝶酥禮盒。

美食博覽會場另有榮華雙黃白蓮蓉月餅／券，會場價$233一盒（4個）。焦點係每日限量100套，首100名客人於美食博覽購買雙黃白蓮蓉月餅，即送一斤加瘦招牌臘腸。

奇華每日新鮮奶皇月餅

美食博覽會場每日限量200盒，每日新鮮運到會場，限定價40元兩個裝。（口味：蛋黃奶皇＋朱古力奶皇各一個）

各款奇華至尊月餅、月餅券八折5天，8月15日至19日，會場（展位：1D-D02）、門市及網店同步。

美食博覽8.15-8.19灣仔會展

灣仔會展５項大型展覽，包括美食博覽2024、美與健生活博覽、家電．家居．博覽，將於8月15至19日舉行。

美食博覽今屆續設「公眾館」及「尊貴美食區」，逾30多個品牌參與，有名廚烹飪示範環節。

美食博覽2024 不銷售實體門票，市民可透過網上多個平台購買電子券入場；或於會場入口收費站，用電子支付入場。30元門票可參觀「美食博覽公眾館」、「美與健生活博覽」、「家電．家居．博覽」。

「尊貴美食區」如要參觀，須追加10元門票。大會亦設36元套票，亦可進入相關展覽區域。

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