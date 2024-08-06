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盛事經濟｜西九文化區未來一年提供600場表演　自由爵士音樂節10月開幕

社會

撰文： 吳穎嵛

發布時間： 3 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 何詩蓓 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

西九文化區未來一年提供600場表演。（梁偉榮攝）

西九文化區公布「西九演藝呈獻」2024至2025精彩節目，即日起至明年6月，將上演合共50多個節目、超過600 場活動，涵蓋戲曲、音樂、劇場、舞蹈、教育及拓展等多個範疇。

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今年「自由爵士音樂節」於10月24至27日舉行。演出陣容包括美國爵士樂巨匠 Herbie Hancock，格林美獎得主 Antonio Sanchez：10歲被發掘，印尼爵士鋼琴家 Joey Alexander等。本地流行樂隊 RubberBand 首度與音樂人雷柏嘉為音樂節演出，雷柏熹將以爵士大樂團形式，重編多首 RubberBand 的歌曲及香港電影音樂，擦出爵士樂結合廣東歌的新火花。音樂節的演出陣容、節目及售票詳情將稍後公布。

第七屆小劇場戲曲節則於10月3日至24日舉行，上演不同流派和風格、約 100分鐘小劇場原創戲曲實驗作品。除了戲曲中心委約製作的三齣小劇場粵劇作品，《霸王別姬》（新編）、《文廣探谷》及《奉天承運》外，今屆有兩個內地劇團於境外首演的作品，其中重慶市川劇院受戲曲中心委約製作的新編粵劇《霸王別姬》啟發，特邀西九表演藝術處戲曲團隊聯手，策劃呈獻小劇場川劇《霸王別姬》；另一齣為由上海崑劇團演員黎安一人擔綱的小劇場崑劇《草橋驚夢》，演盡張生與崔鶯鶯的哀怨纏綿，帶領觀眾穿梭夢裡夢外。今年戲曲節更設一系列古飾今戴手作工作坊，延續戲曲藝術的承傳與創新。

今年舞蹈節「自由舞」11月21日至12月15日舉行，以「Re:TIME and SPACE」為題，透過不同藝術家的作品重新探素、回應和想像時間和空間的概念。本地舞蹈藝術家楊春江將以西九委約新作《異靈異性「自由空間天體樂園」），延續其二十多年前開展的多媒體獨舞系列，並為自由舞揭開序幕。

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