唱高散貨｜涉誘使他人買賣股份　營業代表被控准50萬保釋10月再訊

▲ 涉參與唱高散貨，營業代表被控今於東區裁判法院提堂。資料圖片

54歲營業代表涉於2018年串謀他人「唱高散貨」，誘使他人買賣嘉藝控股有限公司股份，被證監會起訴1項串謀欺詐罪，今（6日）被押解至東區裁判法院提堂。被告暫毋須答辯，裁判官應控方申請，押後案件至10月8日再訊，以待控方索取法律意見及準備文件。被告准以50萬元保釋，其間不准離港。

被告鄭明（54歲，營業代表），被控1項串謀欺詐罪。

控罪指，被告於2018年2月1日至5月15日，在香港與譚中維、譚紹祺、譚思亮、郭偉良、陳佳申及其他人串謀，藉以下不誠實的方式詐騙及誘使該等公司、商號及或人士買賣嘉藝控股有限公司的股份，即在嘉藝股份的首次公開發售中，認購或促使透過不同證券帳戶認購嘉藝股份，減少可供其他市場參與者收購的嘉藝股份數目；買入或安排不同證券帳戶買入大量嘉藝股份，以大幅減少其他人持有的股份數目；買賣或安排買賣嘉藝股份，以抬高嘉藝股價或造成股份交投活躍的虛假或誤導性表象；安排發布利好的文章，以吸引他人買賣嘉藝股份；抬高股價出售或安排不同證券帳戶出售嘉藝股份。

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