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巴黎奧運丨譽為奧運「最性感運動員」　 德國跑手Alica Schmidt靠5招輕鬆打造最強完美身段

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 52 分鐘前

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【巴黎奧運／德國／田徑手／Alica Schmidt】巴黎奧運賽事正進行得如火如荼，除了賽事吸引之外，代表德國的女田徑手Alica Schmidt憑著亮麗外表、火辣身材亦早已引來外界關注，她更有「史上最性感運動員」的稱號。究竟這副完美身段究竟是如何打造？她過去於其社交平台及受訪時，便早早大方分享5大秘訣。

最新影片:

Healthy Life
Healthy Life︱大隻中醫師教2組腿部訓練動作　鍛煉下半身肌肉 均勻操肌

根據外媒報道，25歲來自德國的田徑女選手Alica Schmidt，身高1.75米、體重長年維持55公斤，憑著完美體態，她不僅是位運動員，亦是不少品牌的寵兒。

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同場加映: 巴黎奧運｜ 女網球手鄭欽文奪金創歷史  地獄級作息+飲食餐單曝光  1年360日吃這種食物

5大秘訣打造完美體態

  • 力量訓練：Alica Schmidt表示「大約30%的訓練是針對力量的」，因此非常專注於加強和控制腿部肌肉，而最常用的方法便是深蹲和弓步。
  • 均衡的飲食: Alica Schmidt 不崇尚盲目節食、斷食或極低碳飲食法，反而更傾向均衡的飲食，亦會「限制紅肉的攝入」。平時外出，她會隨身攜帶一些蛋白質棒，有時用保鮮盒裝著胡蘿蔔蛋糕或香蕉麵包等食物。
  • 休息與恢復：Alica Schmidt非常重視訓練和比賽後的恢復過程。訓練後她會喝特製飲品，以提供快速可用的碳水化合物和肌肉所需的支鏈氨基酸BCAA。此外，她也喜愛飲奶昔或食香蕉，幫助她立即恢復活力。
  • 鋅和鎂的補充 :Alica Schmidt還會定期服用鋅和鎂、以及維他命補助充。她表示：「這對運動員來說尤其重要，因為保持健康不生病是非常重要的。」
  • 對跑步的熱愛：Alica Schmidt真心熱愛她的運動，對她來說，跑步就像呼吸空氣，提供了清理思緒和短暫改變想法的好機會。她曾言，在眾多興趣當中，田徑肯定排在第一位。

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