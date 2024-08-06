升學就業｜江旻憓加入馬會改穿西裝套裙　拆解馬會6大員工福利度假都有津貼

▲ 江旻憓告別全職劍擊運動員生涯，加入馬會任職對外事務助理經理，即睇馬會5大員工福利，原來度假都有津貼！

【巴黎奧運/奧運金牌/重劍/江旻憓/馬會人工/馬會福利】在巴黎奧運奪得女子重劍金牌的江旻憓剛宣布告別全職劍擊運動員生涯，期待新的職業發展。而賽馬會公司事務執行總監譚志源今日證實，江旻憓將加入馬會任職對外事務助理經理（Assistant External Affairs Manager），8月11日即奧運閉幕日履新。曾獲最具吸引力僱主20強之一的香港賽馬會，除有豐厚薪酬之外，還有員工會所、度假屋消費津貼、購物折扣優惠等！

江旻憓｜江旻憓加入馬會擔任對外事務助理經理 譚志源證實：8月11日履新

國際人力資源顧問公司Randstad每年會在香港進行「最具吸引力僱主」調查，2022年香港賽馬會再次上榜，因為馬會除了提供豐厚的薪酬，員工福利也非常吸引，馬會主要提供以下4個福利：

馬會員工福利｜1. 員工天地

香港賽馬會在跑馬地及沙田辦工大樓均設有員工天地，名為OMP（Our Meeting Place），讓員工可以減壓放鬆身心。員工天地內設有健體中心、餐廳和休憩空間，相信江旻憓可以放工後去食飯健身。

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馬會員工福利｜2. 各類型聯誼和康樂活動

馬會設有職安計劃「全方位活力躍進工程」，透過計劃舉辦不同講座，内容包括健康、美容、心靈健康、壓力管理及手工藝製作等，協助員工建立健康快樂的生活方式。員工的聯誼會又會定期為會員及其家人舉辦各式聯誼和康樂活動，例如：體育活動、興趣班、晚餐聚會、旅行等，增進同事間的情誼。

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馬會員工福利｜3. 度假屋、主題公園及消費津貼

馬會員工同時享有多項優惠，包括主題公園門票折扣優惠、度假屋消費津貼、購物折扣優惠及健身室優惠，當然不少得交通津貼。

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馬會員工福利｜4. 5天工作週假期算多

馬會全職員工更享有5天工作週、15至19日年假、公益事務假、14星期全薪產假、5天全薪侍產假及強積金。

馬會員工福利｜5. 家屬有教育資助及醫療福利

員工及家屬全面醫療福利、個人發展獎學金、子女教育資助、子女大學及專上教育資助（視乎職級而定）、工作表現獎金、酌情獎金、免費膳食等等！

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馬會員工福利｜6. 有馬會義工隊做善事

馬會鼓勵所有現任和已退休的員工加入馬會義工隊，服務社群，致力關懷和協助有需要人士，包括長者、青年、少數族裔及智障人士等。馬會義工隊自2005年成立以來，已有超過1,400位成員。馬會為推動香港邁向可持續發展的未來，舉辦「綠惜未來領袖」計劃，透過學習活動啟發、教育及表揚員工，鼓勵他們實踐環保構思，為推動馬會的可持續發展作出貢獻。

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