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巴黎奧運｜陳夢戴翡翠挫孫穎莎惹炫富爭議　揭「黃曉明表妹」住豪宅家境富裕

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 30 分鐘前

最後更新： 26 分鐘前

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黃曉明表妹陳夢戴翡翠出戰惹爭議，被揭原來住豪宅家境富裕。

【巴黎奧運/奧運/中國隊/奧運乒乓球/乒乓球女單打/陳夢/黃曉明表妹】繼張家朗戴10萬首飾出戰後，又一運動員佩戴飾物備受注目。乒乓球女單冠軍陳夢因佩戴一條價值數萬的翡翠項鍊，引發熱議，被網民揭家境富裕，住豪宅兼有名車接送，而且更有位影帝表哥黃曉明為親戚，在社交平台高調「曬妹」。

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陳夢因佩戴一條價值數萬的翡翠項鍊，引發熱議。（微博圖片）

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巴黎奧運會上，30歲的陳夢擊敗隊友孫穎莎獲得了乒乓球女單金牌，也是繼鄧亞萍，張怡寧後成功衛冕乒壇的奧運女單冠軍，為中國乒乓球隊在奧運女單項目上完成了十連冠。這本來應是一個極具重大的榮耀，但卻讓陳夢陷入了一場很大的輿論爭議。

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奧運乒乓球陳夢｜父母的祝福卻惹輿論

網民罵陳夢作為運動員「炫富」，她在比賽時佩戴的那條特製翡翠項鍊和翡翠耳環就引起了一陣爭議，當時還有人猜測這套翡翠絕對不便宜，更指價值數十萬元。但其實有翡翠商表示，這套翡翠首飾是陳父特別訂造，費用和鑲嵌費用加起來約2至3萬元人民幣。這套翡翠首飾最大的意義並不在價格上，而是陳夢父親對女兒的祝福和期望︰原型的翡翠和上面的鑽石分別代表乒乓球和球拍，寓意「巴黎圓滿」。陳父的確非常寵愛女兒，他不但為陳夢訂造了翡翠首飾，還找珠寶商訂造過一枚「五環戒指」和「乒乓球項鍊」。

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奧運乒乓球陳夢｜父親是青島富商

很多網民都知道陳夢的表哥是黃曉明，他得悉表妹奪冠後在社群狂發100個紅包祝賀，「我妹妹冠軍；祝賀我的人比我得影帝還多。」高調「曬妹」。

而陳夢自己的原生家庭也很不錯，父母都是運動愛好者，父親是商人，家裏在青島開連鎖酒店，在當地也稱得上是富豪了，曾經有網民在社媒找到陳夢複式豪宅的影片，旋轉樓梯旁擺放了陳夢的奬牌奬盃，博物館式展示，讓陳爸媽驕傲不已。當然，也有不少網友表示，陳夢的家庭環境好，戴珠寶和她比賽拿冠軍不是衝突的事情，實力才是一切。

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