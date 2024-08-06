法證先鋒VI丨優酷預約觀看人數暫破300萬　宣傳片搶先披露四大懸念

由黃宗澤、袁偉豪、蔡潔、蔣祖曼等主演的劇集《法證先鋒VI倖存者的救贖》將於8月12日（下周一）首播，另外，該劇將於明天（8月7日）於優酷正式上線，預約觀看人數截至今午12時已衝破300萬，比《新聞女王》還要高出3倍，亦是優酷史來港劇預約TOP 1。

承接第五季《法證》系列，今季主角繼續是「偵查鐵三角」—法證代表余星柏（黃宗澤Bosco飾）、法醫代表范佩清Dr.范（蔡潔飾），及刑警代表井柏然（袁偉豪飾），觀乎近日釋出的宣傳片，第六季《法證》至少藏有四大懸念。

法證先鋒6丨黃宗澤43歲生日獲劇組慶生 蔡潔+Juliana亦有現身祝賀壽星

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法證先鋒VI丨王敏奕婚紗Look搶焦

宣傳片頭兩大懸念與上季主角霍寶英（王敏奕飾）有關，寶英今季與星柏有情人終成眷屬、並選在寶英讀書的地方大阪步入教堂；當中除了Bosco與敏奕的甜蜜嘴對嘴、敏奕的超仙氣婚紗Look亦是相當搶焦！

不過甜蜜背後原來驚現暗湧，新婚的寶英不幸被綁失蹤，事件更與戴著「貓咪面具」的疑似殺手有關，懸念滿滿。

另外兩大懸念則與Dr.范有關，上季Dr.范險遭「恐怖情人」董應偉（關楚耀飾）生劏一幕引發不少熱話，而於上季已遭Dr.范殺死的董應偉，竟驚嚇地在宣傳片中以眼鏡醫生Look「翻生」；更令網民好奇的是，根據本季宣傳片，Dr.范再度以刀刺死董應偉，並因而成為殺人嫌疑犯。

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