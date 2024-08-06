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反恐首案｜辯方陳詞指屠龍隊長大話連篇　或為減刑誇大其他被告參與程度

社會

撰文： 陳曉欣

發布時間： 38 分鐘前

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屠龍小隊涉計劃殺警及放置炸彈，辯方今開始結案陳詞。資料圖片

「屠龍小隊」等人涉計劃在2019年12月8日，於民陣遊行路線放置炸彈及殺警，被控串謀犯對訂明標的之爆炸等罪，辯方（6日）今起結案陳詞。代表張俊富的大律師陳詞指，屠龍隊長黃振強的證供不盡不實，不能排除黃為了獲得百萬資助而向隊友隱瞞殺警計畫，並為了減刑誇大其他被告參與度。大律師指，屠龍成員即使勇武，亦不會不知道炸彈和槍手位置便參加計畫，加上控方未能證明被告知悉計畫， 陪審團應裁定被告無罪。

7名被告為張俊富、張銘裕、嚴文謙、李家田、賴振邦、許湛榮及女被告劉佩凝，案件由陪審團審理。

代表張俊富的大律師李國輔陳詞指，串謀謀殺罪須證明殺人意圖，張俊富沒有作供，陪審團不應作不利推論，並須獨立考慮針對每名被告的證據。

就屠龍隊長黃振強的供詞，李指其供詞充滿疑點，除了「貪威識食」外，黃還是機會主義者，言行不一，欺騙隊友，欺騙感情。李指，黃作供時閃縮迴避，「大話一個冚一個」，難以得知黃何時說真話，何時說假話。黃作為控方證人，固然希望藉作供減刑，或有誘因「加鹽加醋」，誇大其他被告的參與度，增加入罪機會。

李指，黃在盤問下承認其認罪案情部分不符事實，例如台灣軍訓其實與12月8日計劃無關。李指，正因為黃與控方有認罪協商，認罪後可獲存檔串謀謀殺警察罪。李質疑，黃認罪是否如他所言，有責任交代事實和良心發現，「係咪真係因為良心？」。

李續指，黃在盤問下原僅提及用屠龍經費食飯乘車買衫，不提及賭錢，至辯方展示其馬會投注紀錄才承認賭錢，但黃仍否認私吞金錢。李強調鐵證如山，隊友不知黃賭錢，「仲唔係私吞？」。李續指，黃回應未提及賭錢時更稱「我都冇話冇賭錢」，李直指黃是砌詞狡辯。黃在2019年7月至12月期間共下注逾170次，批評黃供稱忘記賭了多少錢是砌詞狡辯。

李又指，黃承認於「育龍」頻道聲稱取30粒龍心，殺30個警員作招徠，以籌更多錢預備「走佬」計劃，李指黃是誇張失實。李再舉例，據黃向Kristy的私訊，汽油彈價錢不足17元一支，遠超黃供稱的1,000元一支，「每次行動用10萬，會唔會太誇張？」，質疑黃私吞差額。

此外，黃在錄影會面透露他得知若開槍殺警後潛逃台灣，同謀者吳智鴻或會給他百多萬。李指，黃知道隊員反對殺警，因此隱瞞隊友取槍，「目的係貪呢百幾萬」，質疑有關證供陪審團應否相信。黃在錄影會面解釋因為投其所好，「向住筆錢」而問吳取槍，黃在庭上被盤問時卻稱沒印象吳說過，表示當時錄影時思緒混亂，狀態不好。李指影片顯示黃對答如流，假若他思緒混亂，又怎會說「投其所好」和 「唔想掂槍」等開脫言詞，強調很難判斷黃所言真偽莫辨。

就控方指滅龍群組提到的「20KG（公斤）」指炸彈，李稱黃同意當他提及時是指炸彈，但不肯定張俊富指甚麼，「如果20KG淨係關於炸彈，點解話唔肯定？」。李再稱，張和黃雖曾討論炸朗豪坊，但據黃證供屠龍只負責配合吳的團隊，與控方指稱張和黃商議炸朗豪坊有矛盾。李因此指，張當時是指用煙花炮竹來「炸」，而非用炸彈，與吳的炸彈計畫無關。

李引述黃在12月3日，私訊閃燈隊隊長表示下星期日（12月8日）「我要你哋full team，有煙花玩」。黃在盤問下解釋，曾經有意在12月8日用煙花爆竹「引警察」，但最後棄用此計畫。李指，黃在主問下沒這說法，私訊則吻合張俊富的指用煙花炸警。

對於黃提及第二次台灣軍訓是小隊的潛逃計畫，李指被告嚴文謙於群組問及詳情，以便他「睇下有冇時間返工 」，黃後來表示軍訓為期兩周。李質疑「仲睇有冇時間返工 ？」，走佬理應指一去不返。李稱，當黃收拾行李時，其他隊員蒙在鼓裏，黃向隊友隱瞞與吳12月8日的殺警計畫，利用完隊友便會獨自潛逃，「賣隊友豬仔」。

李稱，黃違背小隊反對殺警的共識，出於私心向吳取槍，黃明知告訴隊員12月8日會殺警後必遭反對，令黃無法拿取吳的百多萬資助；而張俊富不知道炸彈和槍手位置，李質疑會否於此情況下參加「一個咁危險嘅計畫」，即使屠龍小隊勇武，亦不會不知就裡參加計畫。李強調黃的證供不盡不實，大話連篇，強調疑點利益歸於被告，裁定被告無罪。

聆訊明（7日）續。

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