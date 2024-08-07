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立秋2024｜8月7日立秋7大禁忌要留神　一文睇清立秋飲食+呢個時間食白飯旺足1年

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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熱門 何詩蓓 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

立秋要養肺護肝，立秋7大禁忌要留神，一個指定時間食白飯旺足一年。

【立秋2024／8月7日／立秋開運/立秋禁忌/立秋習俗/廿四節氣】雖然最近本港天氣炎熱，不過8月7日已踏入二十四節氣中立秋，或許能打破悶熱的天氣！立秋到來也有不少習俗禁忌要留意，星座及塔羅牌專家小孟老師便為大家分享了7個禁忌，觸犯恐影響運勢及健康，並傳授一招開運法，有助提升財運，大家不妨參考！

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奧運項目｜霹靂舞跳進奧運大舞台成新興運動　資深導師教4大技巧：4歲已可上堂

立秋2024｜二十四節氣中的立秋

台灣命理專家清水孟國際塔羅小孟老師於Facebook專頁發文，指立秋暑大多在一年的8月7日，太陽經過黃經135度的位置，代表秋季即將開始，因為大暑過後天氣會開始轉變，最熱的天氣已過，涼爽的天氣即將開始，因此被古人稱為「立秋」。

小孟老師提到立秋要養肺，適合食用蜂蜜、蓮子、山藥、銀耳等來潤肺。

立秋2024｜立秋7大禁忌

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立秋2024｜1碗白飯立秋轉運大法

因立秋的秋字代表稻米與火，因此可以吃白飯，也就是用火將白米煮熟，就能簡單又達到開運的效果！若想讓財運好一點，可在上午11時至下午1時吃立秋午時飯，將能增強財運與整體運勢。

內容獲「清水孟國際塔羅小孟老師」授權轉載。

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