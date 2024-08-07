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巴黎奧運｜直擊主持吳毅豪全日工作　豪哥為HOY TV圍訪江旻憓遞咪事件解畫

娛樂

撰文： 傅承嘉

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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豪哥又與HOYTV藝員蔡嘉寶合作主持《今日獎牌榜》為觀眾帶來奧運最新成績表。(彭大偉攝)

巴黎奧運邁向白熱化階段，截至目前為止，港隊憑劍擊及游泳項目奪得兩金兩銅佳績，全港都投入到奧運狂熱之中。除運動員，各個電視台的奧運主持兼評述亦成為觀眾的另一焦點。

上周五（8月2日）本報記者就全日直擊作為HOY TV奧運節目主持之一的吳毅豪（豪哥）一日的奧運主持工作，並了解他在奧運期間的想法和感受。

訪問當日，豪哥負責第一和第二更的主持工作，他相約記者中午一時許從長沙灣寓所出發，到荃灣有線電視大樓開展一日的主持工作。在十多分鐘的車程中，豪哥先分享了作為奧運主持的準備工夫。

一眾主持人每朝六至七點鐘會收到由節目組千辛萬苦編定的「賽單」，他們就會立刻開始「做功課」，留意當日將要播出的比賽項目，尤其有港隊代表出賽的賽事，了解賽事的各種背景資料等。

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HOY TV主持吳毅豪（豪哥）第4次主持奧運直播節目。(彭大偉攝)

豪哥更直言早於奧運前兩個月已開始「做功課」︰「奧運有三十多個運動項目，我會留意每個項目的焦點和背景資料，即使我不是一個運動專項專家，作為一個主持，我在節目中都能夠參與其中。」

工欲善其事必先利其器，豪哥又分享他開工時帶備的「裝備」，訪問當日他揹着一個運動感十足的背囊返工，備有當日賽事的文件、用來搜集資料的平板電腦、私伙的化粧袋及一枝水等。訪問當日豪哥連當兩更，問到有否提神良方時，他直言從不依賴且不喜歡咖啡或奶茶提神，並揚言入廠後自然會好精神，尤其是遇到自己喜歡的運動項目。

觀眾評論屬好事

自奧運開幕以來，4間電視台的評述表現皆成為觀眾評頭品足的焦點。豪哥對此表示︰「無論觀眾透過哪個台收睇奧運都好，最重要的是不要奧運過後就對體育節目熱情不再，因為體育傳媒逐漸步入黃昏。」

他認為觀眾有意見實屬好事︰「近年串流平台發展迅速，傳統電視被觀眾忽略，要到奧運期間才人人開電視睇奧運，睇完之後又會有好多意見發表，反映市民終於記得開電視睇，當電視台的投資者感受到這種反響時，就會認定有發展的空間，電視業才有生存下去的機會。」

他又認為電視台轉播不同運動比賽對運動員亦有好處，可讓更多市民了解運動員背後的付出以及運動本身。因此電視台間不存在競爭問題，觀眾可按個人喜好作出自由取向，最終的目的都是支持香港運動員和本地電視業的發展。

資深體育主持人徐嘉樂，陳欣欣和港隊退役羽毛球運動員葉姵延都是豪哥當日的主持拍檔。(彭大偉攝)

豪哥亦有為江旻憓奪得女子個人重劍金牌後接受傳媒圍訪時，HOY TV主持人遞上耳機的風波解話。「當時大家都只想為觀眾提供最快最新的資訊，而我們HOY TV在上一屆東奧張家朗奪金時，珊珊（李麗珊）都立即跟他透過網絡進行即時訪問連線，今次我們的團隊都希望保留上次的傳統，但可能當刻忽略或影響了到其他台。」

他認為採訪手法一向如此，本以為無傷大雅，對於事件發生後傳來友台的批評聲音確，他感到頗為意外。

做好主持角色

抵達公司後，豪哥隨即到7樓服裝間換上主持制服，然後到化粧間化粧兼整頭。他會把握時間細閱幕後團隊剛整理好最新賽事的資料以作最後準備。下午兩點半，豪哥正式入廠主持節目。不過訪問當日，HOY TV分別直播羽毛球、乒乓球、跳水、賽艇等賽事，但豪哥埋位後，並未有太多機會讓他開口評述，全程由蘇慧音、葉姵延等多位專業運動員配合其他較資深的主持擔任專家評述，豪哥則邊留意賽事，邊做筆記。

他在短暫休息時向記者解釋︰「HOY TV特意請來多位專業運動員擔任專家評述，既然已經有一個龐大的專業評述陣容，我只需做好主持角色就已足夠。」他認為一個專業的主持應該要做到「該出聲時候出聲」，適當地問出有質素的問題，令觀眾能夠清楚掌握賽況。

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僅有十分鐘食快飯

經過下午幾輪賽事後，豪哥又有新任務，5時許他夥同另一主持拍檔主持《今日獎牌榜》報告奧運戰績。然後，他又到5樓錄音房，為有關奧運消息的廣告進行錄音，向觀眾送上最新的賽事資訊。

完成後，豪哥終在黃昏6點迎來放飯。直播期間，一眾主持需要輪流放飯，並靠其他主持「頂住」主持崗位，他們只能「偷」十分鐘食個快飯，又會趁廣告時段或賽事畫面「出街」時去廁所，避免影響節目流程，並盡快投入到直播崗位上。

豪哥又趁放飯，分享觀眾近期經常關心奧運主持的作息情況，他認為HOY TV的奧運編排好完美︰「主持都有充分的休息，因為整個主持團隊分為三更，而且未有追更的情況。」不過他以自己為例︰「我收工回家後都會繼續留意賽事，無論幾點瞓，我都會8點醒來追看賽事重溫並做好當日的準備，或多或少影響到生理時鐘。」他認為要待奧運完結，作息時間才會回復正常。

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直播充滿突發性

豪哥當日原定凌晨12點收工，但當晚11點多就上演加拿大對西班牙的籃球賽，由於正好「撞正」豪哥最為擅長評述的運動主項，因此過程中他非常enjoy，未有介意加班。當球賽結束後就是豪哥收工的時候，他直言在直播期間時有緊張，並形容整日直播過程中都充滿突發性。

他舉例︰「突然間有比賽睇或有訪問做，賽程有時又會延遲，林林重重突如其來的事都好考驗主持的反應。」但他慶幸在場有多位前輩負責控制節奏和場面。

半夜近1點，豪哥經歷近10個小時的主持工作後，收工回家只會食個宵夜，並讓腦袋休息，準備工作會留待明早再處理。

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