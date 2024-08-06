謝雪心講盂蘭節禁忌　心姐分享酒店防鬼必殺技

▲ 謝雪心、潘紹聰。

謝雪心（心姐）日前到新城廣播接受「鬼王」潘紹聰主持的《恐怖熱線》錄音訪問，踏入農曆7月14日盂蘭節鬼門關大開，坊間有不少傳統禁忌及習俗，經常遇到靈異事件的心姐，不忘在節目上忠告各位聽眾，

心姐表示：「呢個月唔好流連喺街，唔好飲酒，個人神智不清都易撞到，亦唔好玩水，唔好行夜山。」潘紹聰則提醒大人燒街衣時勿帶同小朋友，稱：「因為唔知佢哋陽氣夠唔夠，同埋唔好踩到衣紙、祭品。」

入住酒店先去洗手間沖水

眾所周知心姐有不少靈異經歷，潘紹聰問會否害怕「鬼節」？心姐直言經常周圍拍戲，住酒店多過屋企，所以無得驚，但她有酒店防鬼必殺技，稱：「喺酒店床邊擺『拖鞋陣』，入房又會敲門，床頭一定會放把較剪，近期有人教去洗手間沖水，但如非必要都唔打開衣櫃門，盡量唔掛衫入去，除非要掛戲服先開。」

盂蘭節有不少神功戲，心姐亦都經常獲邀演出，但原來戲班都有不少禁忌要遵守，其中有個女工作人員，因不聽心姐勸告把弄大戲的服飾，疑似撞邪，「我教咗佢唔好玩啲道具同服飾，佢話佢多手玩佢，玩完嗰件嘢就掰大眼望住佢，但嗰件道具係冇眼，嚇到佢面都青晒，我話以後真係要聽話。」

▲ 謝雪心

韓國傳媒在愛琴海遇溺

心姐近日亦趕上巴黎奧運熱潮，追看各種運動賽事，原來心姐年輕時亦是游泳健將，亦曾代表香港出賽，卻在下榻酒店遇上恐怖的靈異事件，令心姐嚇破膽。

她回憶稱：「當年我哋6個女仔代表到台灣比賽，瞓到半夜有個隊友推醒我話有鬼，佢好驚，要同我孖舖；第二朝我哋好早練完水，練完返酒店補眠，我瞓瞓吓有把聲叫我個名，把聲好空洞，我望住一個着黑色長衫好瘦嘅男人，喺好高飄落嚟，我全身郁唔到，叫又叫唔到，掙扎咗好耐終於郁得番，後尾問番半夜叫醒我個隊友，原來佢個經歷同我一模一樣，喺唔同時間見到同一個靈體。」

▲ 謝雪心、潘紹聰

雅典奧運遇詭異事件

到2004年雅典奧運，心姐飛到當地採訪奧運閉幕，並入住傳媒村，她笑言：「都係冇冷氣。」

惟剛抵步即發生詭異事件，表示：「第一晚去到，好記得係8月，我11月要喺任姐（任劍輝）忌辰演唱，所以夜晚對住愛琴海練聲，突然感應到好多隻眼望住我，一望過去有好多隻狗望住我，我一個人又好驚，我話我嚟採訪，唔好咬我。第二日做嘢，先知我哋嚟之前，有個韓國傳媒喺個海浸死咗。」潘紹聰即謂，「咁可能啲狗唔係望住你，係望住你後面，你啲歌聲吸引咗佢上嚟！」令人毛骨悚然。

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