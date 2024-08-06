  • 31°C
香港時間 : 202486日 (二) 18:47
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 何詩蓓 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

謝雪心講盂蘭節禁忌　心姐分享酒店防鬼必殺技

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 何詩蓓 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

謝雪心、潘紹聰。

謝雪心（心姐）日前到新城廣播接受「鬼王」潘紹聰主持的《恐怖熱線》錄音訪問，踏入農曆7月14日盂蘭節鬼門關大開，坊間有不少傳統禁忌及習俗，經常遇到靈異事件的心姐，不忘在節目上忠告各位聽眾，

心姐表示：「呢個月唔好流連喺街，唔好飲酒，個人神智不清都易撞到，亦唔好玩水，唔好行夜山。」潘紹聰則提醒大人燒街衣時勿帶同小朋友，稱：「因為唔知佢哋陽氣夠唔夠，同埋唔好踩到衣紙、祭品。」

入住酒店先去洗手間沖水

眾所周知心姐有不少靈異經歷，潘紹聰問會否害怕「鬼節」？心姐直言經常周圍拍戲，住酒店多過屋企，所以無得驚，但她有酒店防鬼必殺技，稱：「喺酒店床邊擺『拖鞋陣』，入房又會敲門，床頭一定會放把較剪，近期有人教去洗手間沖水，但如非必要都唔打開衣櫃門，盡量唔掛衫入去，除非要掛戲服先開。」

盂蘭節有不少神功戲，心姐亦都經常獲邀演出，但原來戲班都有不少禁忌要遵守，其中有個女工作人員，因不聽心姐勸告把弄大戲的服飾，疑似撞邪，「我教咗佢唔好玩啲道具同服飾，佢話佢多手玩佢，玩完嗰件嘢就掰大眼望住佢，但嗰件道具係冇眼，嚇到佢面都青晒，我話以後真係要聽話。」

謝雪心

韓國傳媒在愛琴海遇溺

心姐近日亦趕上巴黎奧運熱潮，追看各種運動賽事，原來心姐年輕時亦是游泳健將，亦曾代表香港出賽，卻在下榻酒店遇上恐怖的靈異事件，令心姐嚇破膽。

她回憶稱：「當年我哋6個女仔代表到台灣比賽，瞓到半夜有個隊友推醒我話有鬼，佢好驚，要同我孖舖；第二朝我哋好早練完水，練完返酒店補眠，我瞓瞓吓有把聲叫我個名，把聲好空洞，我望住一個着黑色長衫好瘦嘅男人，喺好高飄落嚟，我全身郁唔到，叫又叫唔到，掙扎咗好耐終於郁得番，後尾問番半夜叫醒我個隊友，原來佢個經歷同我一模一樣，喺唔同時間見到同一個靈體。」

謝雪心、潘紹聰

雅典奧運遇詭異事件

到2004年雅典奧運，心姐飛到當地採訪奧運閉幕，並入住傳媒村，她笑言：「都係冇冷氣。」

惟剛抵步即發生詭異事件，表示：「第一晚去到，好記得係8月，我11月要喺任姐（任劍輝）忌辰演唱，所以夜晚對住愛琴海練聲，突然感應到好多隻眼望住我，一望過去有好多隻狗望住我，我一個人又好驚，我話我嚟採訪，唔好咬我。第二日做嘢，先知我哋嚟之前，有個韓國傳媒喺個海浸死咗。」潘紹聰即謂，「咁可能啲狗唔係望住你，係望住你後面，你啲歌聲吸引咗佢上嚟！」令人毛骨悚然。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

【降魔的2.0】謝雪心初戀情人就是丈夫　心姐結婚46年談相處之道：站在對方角度思考【有片】
18:09 2020/05/20
【降魔的2.0】謝雪心初戀情人就是丈夫　心姐結婚46年談相處之道：站在對方角度思考【有片】
【靈戲逼人】22歲劉芷玲演中學生零違和　Sabrina揈水袖獲心姐讚叻女
12:52 2023/07/09
【靈戲逼人】22歲劉芷玲演中學生零違和　Sabrina揈水袖獲心姐讚叻女

你可能感興趣

【降魔的2.0】謝雪心初戀情人就是丈夫　心姐結婚46年談相處之道：站在對方角度思考【有片】
18:09 2020/05/20
【降魔的2.0】謝雪心初戀情人就是丈夫　心姐結婚46年談相處之道：站在對方角度思考【有片】
【靈戲逼人】22歲劉芷玲演中學生零違和　Sabrina揈水袖獲心姐讚叻女
12:52 2023/07/09
【靈戲逼人】22歲劉芷玲演中學生零違和　Sabrina揈水袖獲心姐讚叻女
謝雪心 盂蘭節 新城電台 奧運會 網絡熱話

最高瀏覽

珍惜生命｜39歲荃灣男警中槍身亡　警方有初步調查進展
珍惜生命｜39歲荃灣男警中槍身亡　警方有初步調查進展
東張西望何伯丨何伯何太親密片段曝光 　疑涉色情震驚網民
東張西望何伯丨何伯何太親密片段曝光 　疑涉色情震驚網民
急症室最長等候時間（08月06日 時間12:05）
急症室最長等候時間（08月06日 時間12:05）
胰臟癌｜30歲女無症狀體檢驚揭5cm胰臟腫瘤　醫生：7成早期胰臟癌無徵兆
胰臟癌｜30歲女無症狀體檢驚揭5cm胰臟腫瘤　醫生：7成早期胰臟癌無徵兆
鄭中基經理人｜鄭中基經理人何慶湘已離職 Ronald完成演唱會後會休息
鄭中基經理人｜鄭中基經理人何慶湘已離職 Ronald完成演唱會後會休息