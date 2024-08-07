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好色面相｜命理師揭好色渣男面相特徵　一個位置有癦代表性慾強

休閒消費

撰文： 李惠儀

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 何詩蓓 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

你身邊有沒有這種面相的男士呢？

 【命理/相學/星座/好色之徒】古語有云:「食色性也」。性是最平常不過的事，但如果性慾過盛，就容易變成「鹹濕仔」；原來在相學上，不管男女，好色都是有樣睇的，風水命理師羅比會為大家解構好色面相特徵之餘，亦會從星座角度分析什麼星座性慾最旺！

羅比師傅表示，無論相學、命理學也好，都有很大篇幅講到性，所以不要用有色眼鏡看待「性」，畢竟性主宰人類繁衍，不過師傅也講到，一個人一旦性慾太旺，就可能會影響婚姻或男女感情關係。

風水命理師羅比。

好色面相｜男士鼻大下唇厚重性

首先從男性相學來看，鼻大、鼻肉較厚的男士，性慾都會較強；而上唇管理性，下唇管感性，如果下唇較厚，即為人比較重性，性慾亦會較強，有這種面相的話，成為渣男的機會亦更高，如果另一半是這種人，師傅建議幫他建立正確的三觀。

好色面相｜女性下唇厚兼露牙肉性慾旺

女性來說的話，如果下唇厚兼且露牙肉，性慾會較旺盛，對性的界限不算分明，師傅說：「因為一個人說話也好，笑的時候也好，露牙肉都是個性比較真性情的，沒太多東西要隱瞞。」除此之外，女性口大或本身男性賀爾蒙較多，比較男性化的話，對性需求亦會多一點。

好色面相｜夫妻宮有痣影響婚姻

此外，不管男女，如果夫妻宮，即奸門位置有明顯的癦、斑或是疤痕，都會導致性慾過強而影響婚姻，奸門是指人眉毛尾端到太陽穴這一個區域。

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好色星座｜最好色星座是天蝎座

除了風水命理學，師傅也有接觸星座學，從12星座分析，師傅表示很多人誤會最好色的星座是活力充沛的白羊座：「雖然白羊座相對是較好色的星座，但未至於去到最好色。」

他指好色星座排行第一位的是天蝎座：「它是最收歛的星座，本身不容易將慾望和愛發散出去，外面見到一個比較高冷、不容易打開心扉的一個人，但當被打破設防，就會不得了。」師傅還打趣表示：「所以如果伴侶是天蝎座，熱戀期的時候，不用想有什麼節目，留在家中已經可以。」

小三星座｜最容易成為小三的星座是天秤座

如果性慾強再遇上最強小三，出軌的機會當時大大提升，師傅透露12星座中，最強小三星座非天秤座莫屬，小三即是最易搶人老公、男朋友，師傅表示：「首先天秤座擁有比較強的社交能力，而且特質是很容易感知到對方的一些想法，有平衡的優勢，當你對天秤座好的時候，他願意回饋給你，這個是平等對稱的關係。」

他續指天秤座是很有吸引力的星座，因為很有親和力，所以很容易成為小三，故師傅特別溫馨提示各位女士們，如果另一半有天秤座閨蜜或紅顏知己，謹記要格外留神。

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