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脫髮年輕化｜生活不順易致脫髮　醫生：疫情後斑秃患者明顯增加

醫生診症室

撰文： 周美好

發布時間： 2 小時前

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因種種外在與內在問題，時下部分年青人也面對「三千煩惱絲」的困擾。（iStock）

頭髮可影響一個人的面貌與氣質，也是身心健康的反映。

年老髮落或者中年開始地中海、M字額皆常見，較易接受是身體日漸衰退的事實，但如果脫髮是後生仔甚至是兒童，又與哪些原因有關？有皮膚科醫生指近年年輕人斑禿個案有上升趨勢，要盡早作出補救「髮」！

頭皮是頭髮最密集的組織，其他部位也有毛髮生長，全身除手掌腳掌外，都有毛囊組織，每一區的毛囊組織都有特定的生長周期，當中以頭髮生長最為持續。

皮膚科專科醫生侯鈞翔指，頭髮周期通常是2至7年左右，然後進行數星期的退化期、2至3星期的休止期，頭髮由生長、變粗至停止生長，髮根自頭皮底部脫落，至離開頭皮。

皮膚科專科醫生侯鈞翔指，青少年及兒童脫髮過案有上升之勢，除了斑禿外，也有青少年因壓力而出現扯頭髮導致脫髮。（經濟日報資料庫）

脫髮原因複雜

他說，脫髮會根據其模式、頭皮變化而作出分類，包括有局部脫髮、全頭瀰漫性脫髮、M字額或地中海等強烈脫髮模式，有助醫生臨床上作出頭髮或頭皮脫落分析。部分特殊疾病也會造成脫髮，如紅斑狼瘡病變、扁平苔蘚病變。

「要精確了解脫髮規模、所影響的病灶及確診，有需要會以驗血、頭髮及毛囊病理分析，而作出病理分類。」

正因脫髮種類眾多，會根據頭髮的變化狀況而確定是否需要求醫，如屬瀰漫性脫髮，每日脫髮量達100條至150條或以上，有需要由醫生作出診斷。「得出此數字範圍，是由於頭皮約有十幾萬條頭髮，9成以上處於活躍周期，少於1成處於脫落周期，由此可估計出每日大約的脫髮量，如超出此比例，需作進一步檢查，找出脫髮原因。」

擔心洗頭會掉頭髮？其實愈不洗頭致藏污納垢，頭髮會掉得更多。（iStock）

脫髮年輕化趨勢

如患有斑禿，會見到有明顯的脫髮區域；一些雄性脫髮人士、女性脫髮因與賀爾蒙問題有關，引致頭髮慢慢枯萎，從而沒有一個明顯的脫髮周期。

侯醫生臨床所見，近年確多了年輕人因脫髮求診，並分以下兩類：

一、成年年輕族群，近年多了各式各樣脫髮問題，其中以斑禿及雄性脫髮為主，雄性脫髮受遺傳基因影響，也受壓力及環境因素所致，過去十多年全球這問題也有年輕化的趨勢。「新冠疫情後，斑禿患者有明顯增加且情況也較嚴重，非如個往斑禿位置如硬幣大小，而是範圍廣大，對治療反應亦反覆。」

二、除斑禿外，也有青少年因壓力而出現扯頭髮導致脫髮。他引述一個拔毛症個案，有兒童因想引起常不在身邊的父親關注，把自己的頭髮扯掉如地中海模樣，這問題需治標治本，先治心理，情緒穩定，問題才紓緩。

生活逆境成斑禿肇因之一

頭髮對一個人的自尊及外表十分重要，也有美觀考慮，失去頭髮對兩性打擊同樣大，若在年青時出現這問題，對他們的社交、自信、工作都會有負面影響。不論年紀的患者，都要有適當輔導緩解情緒。侯醫生說：「大部分斑禿患者都有生活上面對逆境的誘因，來自壓力、環境、工作、感情上的不順利而導致脫髮。所以處理脫髮同時，部分患者需服用情緒藥物。」

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近年治療斑禿新方法為JAK激酶抑制劑，又叫小分子治療，侯醫生表示，對付嚴重的斑禿或需要接近治癒的高療效，目前有多種口服的小分子能提供治療。小分子治療大致安全，但仍需跟從醫生臨床檢測，小心判斷。雖然市面上有小量外用的小分子治療藥膏，但療效及應用仍是有限，也不建議大面積使用。

研究指小分子治療暫時對青少年有效，但對兒童可說暫未有有效方案，兒童患者目前仍採取傳統治療，包括外用類固醇、紫外綫光譜激光，抑制T淋巴細胞對毛囊的傷害。

洗頭水精華素難治根源

坊間中有很多防脫髮的洗頭水、精華素聲稱可防止脫髮，孰真孰假由侯醫生解說：「大部分洗頭水和精華素都無法提供臨床數據可紓緩脫髮，只聲稱防掉髮，或透過改善髮質或頭皮狀況，達致改善脫髮。脫髮機制非常複雜，主要是皮下組織病變，如淋巴病變、淋巴細胞攻擊病變、賀爾蒙受體影響，甚至是免疫系統攻擊等出現發炎反應，損及毛囊，以上種種都無法單靠洗頭水、精華素短暫接觸，難以深入皮膚層面產生效果，效用極之有限。」

他說只依賴洗頭水或精華素，未有理解脫髮根源，有機會令問題變差，當毛囊完全壞死，或錯失治療黃金期。

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愈不洗頭愈掉頭髮

對脫髮人士來說，每次洗頭都是一大心理關口，當見到掉落相當數量的頭髮，因此不敢每天洗頭，甚至每周只洗一次，此舉有礙衞生更有機會令頭皮發炎。「減少洗頭不但不能減少脫髮，反而助長脫髮問題，洗頭相隔愈長，脫髮量愈驚人，是得不償失。身處香港炎熱地方，每日洗一次頭是合適的。」

日常頭髮護理

侯醫生指最好護理頭髮的方法是保持衞生，選用合適洗頭水，洗頭時最重要是清潔頭皮及髮根，徹底洗淨油脂，然後弄乾頭髮。

至於用不用護髮素乃個人選擇，使用護髮素會增加化學物質攝入，對頭髮的原始蛋白質結構不利。都巿人經常漂染、曝曬，若覺頭髮有打結、靜電，可使用少許護髮素或護髮油搽於髮尾稍作改善，但對受損頭髮的修護功能作用不大，僅1至2成有效。

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