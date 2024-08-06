抑鬱症｜鄭中基自爆患抑鬱症壓力爆煲「飲酒逃避現實」　1分鐘自測抑鬱：9徵兆中5項應求醫

▲ 鄭中基今日（6日）發文自爆患上抑鬱症，壓力爆煲「飲酒逃避現實」。

【鄭中基／余思敏／何慶湘/抑鬱症／情緒病／壓力爆煲/飲酒／酒癮/戒酒／治療】鄭中基（Ronald）繼周六（3日）宣布與合作10年的經理人湘姐（何慶湘）終止合作後，今日再度發文自爆患上抑鬱症，更因為壓力爆煲而染上酒癮，靠「飲酒去逃避現實」。他表示，完成手上工作後會暫時離開，在妻子陪同下前往美國接受戒酒療程。

最新影片：

鄭中基今日（6日）下午在個人Facebook專頁發長文，表示自己平日雖然「大癲大肺、拍搞笑戲、開channel拍片、開演唱會，表面上好似無嘢咁」，但實際上多年來都不懂得面對壓力，自言是「唔成熟嘅人」。他曾於2000年在飛機上醉酒鬧事，令不少粉絲失望，亦影響家人，於是決心戒酒，之後亦曾經歷一段短暫的婚姻，指出該段婚姻令他非常不開心，但同時也「好好咁反省過自己嘅問題」。

直到遇上現任妻子余思敏，令他認為「要走入另一個人生階段」，之後兩人組織家庭，育有一女一子，「係一件好幸福嘅事」。然而他發現自己面對壓力、面對工作、面對人的時候仍未能解決最根本的問題，

好多嘢我都未能做到好好去溝通，好多嘢我都無處理好，令家人失望。

在朋友的建議下，鄭中基前往就醫，確診患上抑鬱症，並服用藥物控制病情。但此時他再次作出錯誤決定，選擇飲酒逃避現實，最終在近日壓力爆煲；沉澱數日後，他表示自己「用咗呢幾日時間好好反省自己，工作忙唔係藉口，唔識溝通就要去學識溝通」。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

對於之後的去向，他就指接下來要先解決自己與公司之間的問題，完成手頭上的工作後則會在妻子陪同下前往美國戒酒中心接受療程。鄭中基坦言，

我要去諗清楚點樣去面對自己，然後先可以面對大家，我希望返黎之後可以做一個更好嘅自己。

更多相關報道：精神健康︱「金秘書」朴敏英自曝患抑鬱症 捲入欺詐犯舊愛醜聞不敢接戲

1分鐘自測是否患上抑鬱症

抑鬱症有多普遍？衞生署指出，本港每100名成年人，有3人是抑鬱症患者，但逾半數沒有尋求協助。抑鬱症病人情緒會出現障礙，引致生理及心理失衡。

抑鬱症沒有明顯表面徵狀，病人情緒會出現障礙，引致生理及心理失衡。抑鬱症很多時都是出自病人的感覺，但若果出現多項以下的症狀，而持續超過一段時間，並同時影響到正常生活（如工作和社交等），便可能是患上抑鬱症。

若你曾經持續兩星期，差不多大部分時間均出現5項或以上的徵狀（必須包括1或2），即有可能患上抑鬱症，宜及早求助。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

6招助改善抑鬱復發

部分患者求醫後可能會出現病情反覆、時好時壞。想要減少復發情況、改善情緒，鄧醫生建議患者可改變生活習慣，例如：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5