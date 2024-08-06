  • 31°C
香港時間 : 202486日 (二) 18:47
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 何詩蓓 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

抑鬱症｜鄭中基自爆患抑鬱症壓力爆煲「飲酒逃避現實」　1分鐘自測抑鬱：9徵兆中5項應求醫

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 32 分鐘前

最後更新： 30 分鐘前

分享：

分享：

熱門 何詩蓓 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

鄭中基今日（6日）發文自爆患上抑鬱症，壓力爆煲「飲酒逃避現實」。

【鄭中基／余思敏／何慶湘/抑鬱症／情緒病／壓力爆煲/飲酒／酒癮/戒酒／治療】鄭中基（Ronald）繼周六（3日）宣布與合作10年的經理人湘姐（何慶湘）終止合作後，今日再度發文自爆患上抑鬱症，更因為壓力爆煲而染上酒癮，靠「飲酒去逃避現實」。他表示，完成手上工作後會暫時離開，在妻子陪同下前往美國接受戒酒療程。

最新影片：

Sick問識答
夏季高血壓無病徵3種情況可致心臟衰竭爆血管　醫生建議2方面控制高血壓

鄭中基今日（6日）下午在個人Facebook專頁發長文，表示自己平日雖然「大癲大肺、拍搞笑戲、開channel拍片、開演唱會，表面上好似無嘢咁」，但實際上多年來都不懂得面對壓力，自言是「唔成熟嘅人」。他曾於2000年在飛機上醉酒鬧事，令不少粉絲失望，亦影響家人，於是決心戒酒，之後亦曾經歷一段短暫的婚姻，指出該段婚姻令他非常不開心，但同時也「好好咁反省過自己嘅問題」。

直到遇上現任妻子余思敏，令他認為「要走入另一個人生階段」，之後兩人組織家庭，育有一女一子，「係一件好幸福嘅事」。然而他發現自己面對壓力、面對工作、面對人的時候仍未能解決最根本的問題，

好多嘢我都未能做到好好去溝通，好多嘢我都無處理好，令家人失望。

在朋友的建議下，鄭中基前往就醫，確診患上抑鬱症，並服用藥物控制病情。但此時他再次作出錯誤決定，選擇飲酒逃避現實，最終在近日壓力爆煲；沉澱數日後，他表示自己「用咗呢幾日時間好好反省自己，工作忙唔係藉口，唔識溝通就要去學識溝通」。

點擊圖片放大
+5
+4

對於之後的去向，他就指接下來要先解決自己與公司之間的問題，完成手頭上的工作後則會在妻子陪同下前往美國戒酒中心接受療程。鄭中基坦言，

我要去諗清楚點樣去面對自己，然後先可以面對大家，我希望返黎之後可以做一個更好嘅自己。

更多相關報道：精神健康︱「金秘書」朴敏英自曝患抑鬱症　捲入欺詐犯舊愛醜聞不敢接戲

1分鐘自測是否患上抑鬱症

抑鬱症有多普遍？衞生署指出，本港每100名成年人，有3人是抑鬱症患者，但逾半數沒有尋求協助。抑鬱症病人情緒會出現障礙，引致生理及心理失衡。

抑鬱症沒有明顯表面徵狀，病人情緒會出現障礙，引致生理及心理失衡。抑鬱症很多時都是出自病人的感覺，但若果出現多項以下的症狀，而持續超過一段時間，並同時影響到正常生活（如工作和社交等），便可能是患上抑鬱症。

若你曾經持續兩星期，差不多大部分時間均出現5項或以上的徵狀（必須包括1或2），即有可能患上抑鬱症，宜及早求助。

點擊圖片放大
+9
+8

6招助改善抑鬱復發

部分患者求醫後可能會出現病情反覆、時好時壞。想要減少復發情況、改善情緒，鄧醫生建議患者可改變生活習慣，例如：

點擊圖片放大
+7
+6

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

張國榮離世︱張國榮醫療報告揭患有「生理抑鬱」　抑鬱症自救方法+3招協助抑鬱症患者
22:20 2024/04/01
張國榮離世︱張國榮醫療報告揭患有「生理抑鬱」　抑鬱症自救方法+3招協助抑鬱症患者
精神健康︱17歲少女墮軌慘死　生前患抑鬱症需服藥　曾被父親辱罵「最難聽的話」
17:00 2024/02/20
精神健康︱17歲少女墮軌慘死　生前患抑鬱症需服藥　曾被父親辱罵「最難聽的話」
超級瑪利歐｜男子患抑鬱症停職一年　聽醫生建議打機意外好轉　公開被「孖寶兄弟」拯救過程
18:55 2024/01/17
超級瑪利歐｜男子患抑鬱症停職一年　聽醫生建議打機意外好轉　公開被「孖寶兄弟」拯救過程

你可能感興趣

張國榮離世︱張國榮醫療報告揭患有「生理抑鬱」　抑鬱症自救方法+3招協助抑鬱症患者
22:20 2024/04/01
張國榮離世︱張國榮醫療報告揭患有「生理抑鬱」　抑鬱症自救方法+3招協助抑鬱症患者
精神健康︱17歲少女墮軌慘死　生前患抑鬱症需服藥　曾被父親辱罵「最難聽的話」
17:00 2024/02/20
精神健康︱17歲少女墮軌慘死　生前患抑鬱症需服藥　曾被父親辱罵「最難聽的話」
超級瑪利歐｜男子患抑鬱症停職一年　聽醫生建議打機意外好轉　公開被「孖寶兄弟」拯救過程
18:55 2024/01/17
超級瑪利歐｜男子患抑鬱症停職一年　聽醫生建議打機意外好轉　公開被「孖寶兄弟」拯救過程
健康問題 壓力 網絡熱話 抑鬱症 余思敏 情緒病 治療 鄭中基

最高瀏覽

珍惜生命｜39歲荃灣男警中槍身亡　警方有初步調查進展
珍惜生命｜39歲荃灣男警中槍身亡　警方有初步調查進展
東張西望何伯丨何伯何太親密片段曝光 　疑涉色情震驚網民
東張西望何伯丨何伯何太親密片段曝光 　疑涉色情震驚網民
急症室最長等候時間（08月06日 時間12:05）
急症室最長等候時間（08月06日 時間12:05）
胰臟癌｜30歲女無症狀體檢驚揭5cm胰臟腫瘤　醫生：7成早期胰臟癌無徵兆
胰臟癌｜30歲女無症狀體檢驚揭5cm胰臟腫瘤　醫生：7成早期胰臟癌無徵兆
鄭中基經理人｜鄭中基經理人何慶湘已離職 Ronald完成演唱會後會休息
鄭中基經理人｜鄭中基經理人何慶湘已離職 Ronald完成演唱會後會休息