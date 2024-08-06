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三中全會｜陳茂波：鼓勵企業提供有國際競爭力薪酬待遇　把人才引進來、留得住、用得好

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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陳茂波(中)表示，特區政府正在全力吸引人才，鼓勵企業提供具有國際競爭力的薪酬待遇和發展機會。（王韻青攝）

中共二十屆三中全會特別提到支持香港、澳門打造國際高端人才集聚高地，財政司司長陳茂波今日（6日）指，特區政府正在全力吸引人才，鼓勵企業提供具有國際競爭力的薪酬待遇和發展機會，為頂尖人才營造有利的工作環境，把人才引進來、留得住、用得好，並利用自身的業務網絡，為本地及海外人才建立起國際交流平台，提供更廣闊的發展機會。

香港中華總商會、香港中華廠商聯合會、香港總商會、香港工業總會、香港地產建設商會、香港中國企業協會及香港中華出入口商會今日（6日）聯合舉辦座談會，多位商會代表出席，學習貫徹國家主席習近平回信精神。陳茂波在會上指，在國家堅持高水平對外開放中，香港會持續鞏固提升國際金融、航運、貿易中心地位。在複雜的外圍環境下，香港企業以至金融機構要識變、應變、求變，在繼續深耕原有傳統市場的同時，積極拓展新的市場。其中，對接國家發展戰略，香港會積極開拓「一帶一路」以及全球南方國家市場，成為它們的金融、貿易和跨國供應鏈管理中心，並為它們提供優質的離岸人民幣服務和專業服務。

陳茂波指，創新科技是未來驅動經濟及社會高質量發展的主要動力之一，香港正全力發展生命健康科技、人工智能與數據科學、先進製造與新能源科技等領域，「因地制宜」發展具香港優勢的新質生產力。

另外，陳茂波提到，不少寧波人在上世紀40年代起便在香港發展事業，一代代寧波商人成為了香港政商界的重要領袖，他們在港取得事業成功的同時，也不忘在家鄉積極創業、捐資建校，為家鄉和國家的教育和科研發展貢獻力量，並培育人才，促進兩地青年的交流，正如習近平於回信中所指，他們以「實際行動詮釋了薪火相傳的愛國心、桑梓情」。

習近平日前給包陪慶、曹其鏞等祖籍寧波的香港企業家回信，讚揚他們多年來，傳承先輩愛國愛鄉的優良傳統、積極創新創業、捐資助學，為家鄉建設和國家發展貢獻力量。

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