親子好去處｜香港挪亞方舟恐龍島大冒險  了解恐龍生態激發冒險精神

▲ 穿梭園內不同角落搜集恐龍足印，勇奪智型紀念襟章，激發探索冒險精神。

悠長的暑假尚餘不足一個月，家長要趁小朋友尚有假期，為他們計劃新一輪奇趣好玩的活動。神秘又霸氣的恐龍可引發大眾的好奇心，小朋友更會興奮急不及待地去揭開這群遠古生物的面紗。

今個暑假，香港挪亞方舟推出特別活動「恐龍島大冒險」，讓大小朋友均可變身為智勇雙全的考古探險家，登陸恐龍島後，發掘恐龍蛋及探究蛋內化石，並尋找恐龍足跡及認識其種類及形態，然後加入至萌爆的恐龍保衛兵團，考驗身手與眼界；更可在川流不息的水道裡尋找各類天然寶藏，以至在叢林裡挑戰空中飛索，亦可一展廚藝，親手炮製奇脆恐龍曲奇，別忘記穿梭園內不同角落搜集恐龍足印，及勇奪智型紀念襟章，標誌夏日冒險旅程。

▲ 香港挪亞方舟推出特別活動「恐龍島大冒險」，讓大小朋友均可變身為智勇雙全的考古探險家。

透過一連串奇趣活動，讓參加者多角度了解恐龍生態及大自然知識，激發無比的探索冒險精神。

此外，踏進全港首個大自然主題光影互動展館「e-Planet夢想星球」，穿梭森林、海洋、四季和未來城市四個展區，透過嶄新的光、影、音技術，探索和體驗大自然生態獨特的美，建構夢想的未來星球，投入沉浸式打卡之旅。園區同時備有適合小朋友放電的刺激玩樂體驗，如「童趣飛馳樂」可讓小朋友一嘗動感挑戰，腳踏高卡車馳騁綠意環境之中，享受自駕遊車河的樂趣。

▲ 登陸恐龍島後，發掘恐龍蛋及探究蛋內化石，並尋找恐龍足跡及認識其種類及形態。

挪亞方舟「恐龍島大冒險」活動

活動日期 : 即日至9月1日(逢星期六及日)

時間 :上午10時至下午6時

地點 :香港新界馬灣珀欣路33號

價目: 成人港幣$198，小童及長者(特惠門票) 港幣$158； 最新增設寵物門票港幣$50

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