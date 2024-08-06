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鄭中基長文未交代前經理人有何道德問題　何慶湘被網民圍攻到今零回應

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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鄭中基長文完全沒詳細交代何慶湘究竟有何「道德操守有問題」。

【鄭中基/何慶湘/余思敏】鄭中基（Ronald）在8月3日發文表示與合作10年的經理人何慶湘終止合作，當中更指何慶湘「工作及道德操守有問題」，同時因情緒健康問題，完成演唱會後暫停休息。

到今日（8月6日），鄭中基發長文剖白交代自己健康問題指自己患抑鬱症，並指：「當時靠食藥控制，然而我再次做咁個錯誤決定，選擇咗飲酒去逃避現實，太太都有同我講，我係自己呃自己。」所以交代自己將在太太余思敏陪伴下，到美國參加戒酒療程。

鄭中基曾因飛機醉酒鬧事形象插水　當年與阿Sa同日宣布結婚及離婚

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鄭中基發長文自稱患抑鬱症壓力爆煲　余思敏陪Ronald往美國參加戒酒療程

鄭中基事件丨何慶湘IG被轟炸

不過，鄭中基的長文卻一字不提何慶湘究竟有何「道德操守有問題」，由此令不少網民好奇。

另一方面，何慶湘受此嚴厲公開指控，對將來工作前途有十分嚴重影響，可是她到今卻完全沒有作出任何回應。此外何慶湘一直沒更新個人社交平台，連IG簡介一欄仍寫鄭中基經理人，營運「機動電視台RTV」及「大佬好嘢」。

同時，有網民湧到她的帖文留言，大罵她破壞別人家庭，留言包括有︰「 鬼叫人地有老婆咩！人地個女都咁大，搶到返黎都唔會幸福架。趁後生裝備自己，搵過另一個啦！」、「係咪勾人老公姐」、「放手啦！人哋女都生埋！」等。

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鄭中基事件丨李婉華覺超越經理人界線

李婉華與陳志雲昨日（8月5日）在《志雲頻道》談論「鄭中基事件」，她表示與鄭中基及何慶湘沒私交，只以女性角度「分析」事件稱，鄭中基太太余思敏去年開始於IG放負，在鄭中基發聲明前，余思敏先行作出預告：「Good morning HK. Something big are coming...want to see？」並標註了鄭中基、何慶湘及機動電視台，可說鮮有地高姿態發帖文。

李婉華續說，何慶湘只是經理人，卻高調參與幕前工作，似乎超越經理人界線，難免予人跟鄭中基非常親密的感覺。

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鄭中基事件丨余思敏多次轉發「情感語錄」

此外，其實余思敏在去年起在個人IG多次轉發「情感語錄」，內容疑似默默投訴另一半。

內容包括「他要是愛我，就會處理好身邊的任何事」、「別說我難哄、難搞、公主病，當初追的時候，不見得你埋怨」、「每調整一次情緒，我們的關係就會淡一點」等。

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