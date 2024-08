鄭中基長文未交代前經理人有何道德問題　何慶湘被網民圍攻到今零回應

▲ 鄭中基長文完全沒詳細交代何慶湘究竟有何「道德操守有問題」。

【鄭中基/何慶湘/余思敏】鄭中基(Ronald)在8月3日發文表示與合作10年的經理人何慶湘終止合作,當中更指何慶湘「工作及道德操守有問題」,同時因情緒健康問題,完成演唱會後暫停休息。

到今日(8月6日),鄭中基發長文剖白交代自己健康問題指自己患抑鬱症,並指:「當時靠食藥控制,然而我再次做咁個錯誤決定,選擇咗飲酒去逃避現實,太太都有同我講,我係自己呃自己。」所以交代自己將在太太余思敏陪伴下,到美國參加戒酒療程。

鄭中基曾因飛機醉酒鬧事形象插水 當年與阿Sa同日宣布結婚及離婚

鄭中基發長文自稱患抑鬱症壓力爆煲 余思敏陪Ronald往美國參加戒酒療程

鄭中基事件丨何慶湘IG被轟炸

不過,鄭中基的長文卻一字不提何慶湘究竟有何「道德操守有問題」,由此令不少網民好奇。

另一方面,何慶湘受此嚴厲公開指控,對將來工作前途有十分嚴重影響,可是她到今卻完全沒有作出任何回應。此外何慶湘一直沒更新個人社交平台,連IG簡介一欄仍寫鄭中基經理人,營運「機動電視台RTV」及「大佬好嘢」。

同時,有網民湧到她的帖文留言,大罵她破壞別人家庭,留言包括有︰「 鬼叫人地有老婆咩!人地個女都咁大,搶到返黎都唔會幸福架。趁後生裝備自己,搵過另一個啦!」、「係咪勾人老公姐」、「放手啦!人哋女都生埋!」等。

鄭中基事件丨李婉華覺超越經理人界線

李婉華與陳志雲昨日(8月5日)在《志雲頻道》談論「鄭中基事件」,她表示與鄭中基及何慶湘沒私交,只以女性角度「分析」事件稱,鄭中基太太余思敏去年開始於IG放負,在鄭中基發聲明前,余思敏先行作出預告:「Good morning HK. Something big are coming...want to see?」並標註了鄭中基、何慶湘及機動電視台,可說鮮有地高姿態發帖文。

李婉華續說,何慶湘只是經理人,卻高調參與幕前工作,似乎超越經理人界線,難免予人跟鄭中基非常親密的感覺。

鄭中基事件丨余思敏多次轉發「情感語錄」

此外,其實余思敏在去年起在個人IG多次轉發「情感語錄」,內容疑似默默投訴另一半。

內容包括「他要是愛我,就會處理好身邊的任何事」、「別說我難哄、難搞、公主病,當初追的時候,不見得你埋怨」、「每調整一次情緒,我們的關係就會淡一點」等。

