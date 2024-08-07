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巴黎奧運｜童年父母吸毒酗酒曾住孤兒院　體操女王拜爾斯走出性侵陰霾奪3金1銀：我為自己而戰

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 10 分鐘前

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熱門 何詩蓓 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

美國體操女王西蒙·拜爾斯（Simone Biles）在巴黎奧運捲土重來。

【巴黎奧運／奧運／體操女王／拜爾斯／西蒙·拜爾斯／比拉絲／Simone Biles／美國／奧運金牌】美國「體操女王」西蒙·拜爾斯（Simone Biles）在上届東京奧運因心理健康問題退賽，3年後她捲土重來，站上巴黎奧運的舞台，斬獲3金1銀的成績。走過性侵陰霾，克服心理障礙，拜爾斯說，這一次，是為自己而戰。

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拜爾斯｜童年坎坷 父母濫藥酗酒

現年27歲的拜爾斯，1997年出生於美國俄亥俄州，生父生母都有濫藥和酗酒的問題，母親更是經常出入監獄，而她和妹妹曾住孤兒院3年。拜爾斯曾在節目上透露，3歲前曾經歷一段「總是感到飢餓與害怕」的寄養生活；她一度不解，為何人們寧願餵食流浪貓，也不願幫助正在挨餓的自己和妹妹。直到6歲，拜爾斯被祖父母收養，她的人生才出現轉機。為感謝祖父母的養育之恩，拜爾斯亦改稱他們為「爸爸」、「媽媽」。

美國「體操女王」西蒙·拜爾斯在巴黎奧運奪得3金1銀。（Simone Blies IG圖片）

拜爾斯6歲時跟隨學校參觀體操中心，收好奇心驅使下，嘗試模仿體操動作，結果被教練發現天賦，力邀她加入體操隊，比拉絲自此開始練習並愛上體操。教練表示，「別人要花數月，甚至數年才能掌握的動作，比拉絲3天就能學會」。

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拜爾斯｜曾被隊醫性侵 東京奧運退賽

身高只有1.49米的拜爾斯，擁有驚人的彈跳力和爆發力。2016年里約奧運，年僅19歲的拜爾斯摘下4金1銅，讓她成為家喻戶曉的運動員，正當她迎來職業生涯高峰時，拜爾斯2018年在社交媒體上公開曾被體操隊隊醫拿薩 (Larry Nassar) 性侵，消息震驚體壇，其後她需要接受輔導。

上届東京奧運，拜爾斯出現「空中失感」（twisties），最終宣佈退賽。（新華社）

上届東京奧運，拜爾斯背負創傷、承受巨大壓力代表美國出戰，可惜卻出現「空中失感」（twisties），無法在空中控制方向和動作，最終宣佈退賽，當時她表示自己的心態不適合繼續比賽，「我感覺不再那麼樂在其中，在這次奧運，我希望為自己而戰，但我覺得現在是為他人而比賽，這讓我感到痛苦」。她又說：

有時真的覺得整個世界的重量都壓在我的肩膀上，我知道自己把它拋諸腦後，表現的好像不受壓力影響，但有時還真困難。

拜爾斯走出陰霾，征戰巴黎奧運。（新華社）

拜爾斯｜走出陰霾 重返體操舞台

拜爾斯自此暫別各大國際賽事長達2年，期間她接受心理治療，亦幸得美式足球員男友陪伴，作為最強後盾。拜爾斯成功克服心魔，2023年重新站上世錦賽的舞台，贏得4面金牌。

在今屆巴黎奧運，拜爾斯強勢回歸，先後在女子團體全能、女子個人全能和跳馬項目奪得金牌。在8月5日的自由體操項目，拜爾斯落地時出界，最終不敵巴西選手安達迪（Rebeca Andrade），僅得銀牌。不過頒奬禮上，拜爾斯與隊友芝莉絲（Jordan Chiles）單膝跪地，大方向安達迪送上祝賀，溫馨一幕觸動不少人，她賽後更稱呼安達迪為「女王」。

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拜爾斯｜巴黎奧運奪3金1銀：我為自己而戰

拜爾斯以3金1銀的成績，為今次奧運之旅畫上句號，她指為了比賽，付出了很多努力，又坦言仍在接受治療。她在法國接受CNN訪問時表示：

沒有任何人強迫我上舞台，我只是為了我自己，而且我身心狀態都真的很好，所以這只是為我自己而戰，這對我來說就是一切。

拜爾斯亦勉勵女生們要相信自己，「你們漂亮、有自信，亦很聰明，要做自己，相信自己，我會在支持你們，你們將會做大事」。

拜爾斯與丈夫歐文斯（Jonathan Owens）。（Simone Blies IG圖片）

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