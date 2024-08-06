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鬼月禁忌︱農曆七月鬼門開 必睇酒店11大禁忌 入房緊記要做這1步

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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熱門 何詩蓓 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

【農曆七月／鬼月／鬼門關／鬼門開／鬼節／酒店禁忌／命理／玄學】有些人住酒店時都會習慣先敲門才入房，適逢周日（4日）踏入俗稱「鬼月」的農曆7月，TOPick整合出11大酒店禁忌迷思，為大家拆解各個傳說禁忌的真相。

最新影片：

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Healthy Life︱大隻中醫師教2組腿部訓練動作　鍛煉下半身肌肉 均勻操肌

11大酒店禁忌迷思

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鬼月禁忌︱農曆7月鬼門開　鬼月禁忌大盤點：勿獨自OT搭尾班車、7種穿著易惹鬼

7大生活禁忌：勿獨自OT搭尾班車

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7大衣著禁忌 1隻色易惹上厲鬼

西洋玄學研究員Miu Miu曾在《晴報》撰文分享「農曆七月穿衣7大禁忌」，指出在農曆7月，衣著穿搭上有特別需要注意的事項；尤其穿上某種顏色的衣物，容易被厲鬼當作同類！

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    • 「鬼月」4個生肖易撞邪 命理師警告3種地方勿去

    「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」曾分享，生肖屬「鼠、蛇、猴、豬」的人，在鬼月容易「撞邪」，要格外小心，尤其不要去以下3種地方：

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