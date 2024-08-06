鬼月禁忌︱農曆七月鬼門開 必睇酒店11大禁忌 入房緊記要做這1步
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撰文： 羅嘉欣
發布時間： 2 小時前
【農曆七月／鬼月／鬼門關／鬼門開／鬼節／酒店禁忌／命理／玄學】有些人住酒店時都會習慣先敲門才入房，適逢周日（4日）踏入俗稱「鬼月」的農曆7月，TOPick整合出11大酒店禁忌迷思，為大家拆解各個傳說禁忌的真相。
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11大酒店禁忌迷思
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鬼月禁忌︱農曆7月鬼門開 鬼月禁忌大盤點：勿獨自OT搭尾班車、7種穿著易惹鬼
7大生活禁忌：勿獨自OT搭尾班車
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7大衣著禁忌 1隻色易惹上厲鬼
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「鬼月」4個生肖易撞邪 命理師警告3種地方勿去
「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」曾分享，生肖屬「鼠、蛇、猴、豬」的人，在鬼月容易「撞邪」，要格外小心，尤其不要去以下3種地方：
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