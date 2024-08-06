流感｜港大醫學院：重症流感易致急性腎損傷　風險較新冠更高

▲ 港大醫學院跨團隊發現重症流感患者易致急性腎損傷。(港大醫學院相片)

港大醫學院的研究團隊表示，因甲型流感病毒入住深切治療部患者發生急性腎損傷的風險，明顯高於新冠病毒患者。研究揭示這兩種呼吸道病毒對腎臟健康影響的重大差異，有關研究成果已發表在學術期刊《電子臨床醫學》。



該研究對全港性患者的數據進行分析，發現與新冠患者相比，感染流感病毒的危重患者發生急性腎損傷的風險高49%，發生第三期急性腎損傷的風險高43%，而需要急性透析治療的比例也增加48%。

港大醫學院臨床醫學學院內科學系腎臟科、深切治療醫學部及微生物學系的研究人員合作進行，利用醫院管理局的電子健康紀錄進行回顧性隊列研究。研究團隊分析2013 年1 月至2023 年4 月期間香港15 家公立醫院深切治療部 4,328 名患者的數據，其中2,787 名患者（64.4%）檢測出新型冠狀病毒，1,541 名患者檢測為甲型流感。



研究結果顯示，當中1,053 名（37.8%）新冠患者在深切治療部住院期間出現急性腎損傷，而甲型流感患者中有 828 名（53.7%）出現急性腎損傷。在調整干擾因素後，甲型流感患者出現急性腎損傷的風險是新冠患者的兩倍，其患有嚴重和長期急性腎損傷的風險亦會顯著增加。

領導研究的港大醫學院臨床醫學學院內科學系臨床副教授葉逸軒表示，研究結果與過去的研究形成鮮明對比。以往的研究一直認為新冠危重患者出現急性腎損傷的風險較高，對腎功能的損害亦更嚴重。這項研究對持續進化的新型冠狀病毒及其對腎臟健康的影響提供新觀點。

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