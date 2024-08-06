  • 31°C
香港時間 : 202486日 (二) 21:02
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 何詩蓓 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

外遊注意｜英國多處持續示威街頭騷亂　港府提醒前赴英國的港人注意安全

社會

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 何詩蓓 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

保安局表示，​鑑於近日英國多處地方持續發生示威和街頭騷亂，特區政府提醒身在英國或計劃前赴英國的港人要注意人身安全。

政府發言人表示，特區政府提醒市民，香港對英國發出的黃色外遊警示現時仍然生效。計劃前赴或已在英國的港人應留意局勢，提高警惕，注意安全，避開人群聚集的地方，並留意當地就最新情況的公布。」
 
保安局表示，鑑於近日英國多處地方持續發生示威和街頭騷亂，已更新外遊警示網頁有關英國的附加資料，並會繼續密切留意當地局勢，如有進一步消息，當局會透過媒體、保安局流動應用程式及外遊警示網頁 發布當地最新情況。

當局表示，身在英國的港人如需協助，可致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線，電話：（852）1868；透過「入境處流動應用程式」以網絡數據致電1868熱線或使用1868聊天機械人；發送訊息至1868 WhatsApp求助熱線或1868微信求助熱線；提交網上求助表格求助，或與中國駐英國大使館聯絡（領事保護與協助電話：（44）7536174993）。
  
另外，市民前往外地時，亦可使用入境處的「外遊提示登記服務」登記外遊行程及聯絡方法，讓入境處在有需要時透過適當途徑，包括流動電話短訊，向他們發放實用資料。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

WhatsApp 手機Apps 保安 旅遊警示 保安局 香港 英國

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

志雲爆料｜爆鄭中基太太余思敏不滿何慶湘　陳志雲：對佢兩個啲關係唔高興
志雲爆料｜爆鄭中基太太余思敏不滿何慶湘　陳志雲：對佢兩個啲關係唔高興
東張西望何伯丨何伯何太親密片段曝光 　疑涉色情震驚網民
東張西望何伯丨何伯何太親密片段曝光 　疑涉色情震驚網民
珍惜生命｜39歲荃灣男警中槍身亡　警方有初步調查進展
珍惜生命｜39歲荃灣男警中槍身亡　警方有初步調查進展
巴黎奧運｜羽毛球場上最悲傷一幕　西班牙名將馬蓮受傷退賽痛哭全場心碎
巴黎奧運｜羽毛球場上最悲傷一幕　西班牙名將馬蓮受傷退賽痛哭全場心碎
鄭中基經理人｜鄭中基經理人何慶湘已離職 Ronald完成演唱會後會休息
鄭中基經理人｜鄭中基經理人何慶湘已離職 Ronald完成演唱會後會休息