外遊注意｜英國多處持續示威街頭騷亂　港府提醒前赴英國的港人注意安全

保安局表示，​鑑於近日英國多處地方持續發生示威和街頭騷亂，特區政府提醒身在英國或計劃前赴英國的港人要注意人身安全。

政府發言人表示，特區政府提醒市民，香港對英國發出的黃色外遊警示現時仍然生效。計劃前赴或已在英國的港人應留意局勢，提高警惕，注意安全，避開人群聚集的地方，並留意當地就最新情況的公布。」



保安局表示，鑑於近日英國多處地方持續發生示威和街頭騷亂，已更新外遊警示網頁有關英國的附加資料，並會繼續密切留意當地局勢，如有進一步消息，當局會透過媒體、保安局流動應用程式及外遊警示網頁 發布當地最新情況。



當局表示，身在英國的港人如需協助，可致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線，電話：（852）1868；透過「入境處流動應用程式」以網絡數據致電1868熱線或使用1868聊天機械人；發送訊息至1868 WhatsApp求助熱線或1868微信求助熱線；提交網上求助表格求助，或與中國駐英國大使館聯絡（領事保護與協助電話：（44）7536174993）。



另外，市民前往外地時，亦可使用入境處的「外遊提示登記服務」登記外遊行程及聯絡方法，讓入境處在有需要時透過適當途徑，包括流動電話短訊，向他們發放實用資料。

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