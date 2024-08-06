保健品｜衞生署籲立即停服「Z FIT 純中藥減脂丸」　網上一盒售高達1888元 　

衞生署今日（6日）呼籲市民切勿購買或服用一款標示為「Z FIT 純中藥減脂丸」的減肥產品，因為該款產品被發現含有未標示受管制及已禁用藥物成分。 衞生署發言人強烈呼籲市民切勿購買成分不明或可疑的產品，亦不應服用來歷不明的產品。已購買上述產品的市民應立即停止服用。

網上多個健康產品網頁，仍然有售「Z FIT 純中藥減脂丸」。產品聲稱由台灣製造， 會平衡體內血氣不足、提高新陳代謝及能助祛濕、亦會排走身體多餘毒素及脂肪，從而塑造易瘦體質，一盒售價高達1888元。

衞生署表示，根據情報，早前透過社交媒體平台獲得上述產品樣本作化驗。政府化驗所的檢驗結果顯示，產品樣本含有《藥劑業及毒藥條例》（第138章）下的第1部毒藥「西布曲明」及「呋塞米」。衞生署仍繼續調查。



「西布曲明」曾用於抑壓食慾。由於該藥會增加心血管疾病的風險，自2021年11月起，含「西布曲明」的藥劑製品已被禁止在香港使用。「呋塞米」是一種用於治療高血壓、心臟衰竭及水腫的利尿劑，常見的副作用包括感覺口渴、暈眩、頭痛，以及心跳快或不正常。



根據《條例》，所有藥劑製品須獲香港藥劑業及毒藥管理局註冊，方可合法於市面銷售。非法售賣或管有未經註冊藥劑製品或第1部毒藥均屬刑事罪行，每項罪行最高罰則為罰款100,000元及監禁兩年。



