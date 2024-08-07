JUPAS｜視障生獲科大AI取錄　盼研眼鏡助同路人

▲ 裕陽使用手提電子放大機閱讀，他說平日難以單靠肉眼分辨筆劃複雜的中文字。（學校提供）

只有不足1成視力的楊裕陽，憑着對數理科目的興趣，成功在文憑試（DSE）考獲最佳5科25分佳績，近日更獲科技大學「工程學－延伸主修人工智能課程」課程取錄通知。他表示希望日後能夠研發創新「眼鏡」幫助同路人。

轉讀傳統名校 奪5科25分佳績

19歲的裕陽天生患有眼疾，左右眼分別只有4%及8%視力，一般人看到10米距離的物件，他需靠近至1米才看得清楚，但這並未影響到他的求學精神。裕陽自幼稚園開始入讀心光盲人院暨學校，直至中三畢業後，轉到與母校合作多年的傳統名校聖保羅書院，為了適應全英語教學環境，他亦自願重讀1年才升上高中。

眼疾未有窒礙裕陽探索世界。「細個好好奇，點解喺地鐵跳起身，唔會原地跳，而係跟住地鐵一齊行？」後來他在物理堂學到物件有「慣性」。惟他在閱讀中文時倍感困難，例如時「間」、新「聞」等字筆劃複雜，幸獲學校提供座枱放大機以助分辨，他亦敢於向師生發問，包括中文科在內多科校內排名也在全級前列。

裕陽在今屆文憑試獲准加時及使用「放大卷」等特別考試安排，最終在數學科考獲5*，物理、化學及M2亦達第5級，連他最「驚炒」的中文科也達第4級成績。直至上周三（7日）通過大學聯招（JUPAS）殘疾申請人特別考慮，收到科大取錄通知。

遺憾高中自卑 少參與課外活動

回顧昔日轉到主流學校，裕陽表示慶幸同窗將他視作「正常人」，有時更會靠他「帶路」，惟坦言高中過程有「小小遺憾」，曾因視障問題感到自卑，未有參加更多課外活動。他寄語心光的師弟妹︰

如果你讀書唔係咁好，盡量去識多啲人、參加多啲活動，去發掘其他專長；如果想讀書讀好啲，可以去補習，唔好畀自己太大壓力。

喜愛打機 盼開發「玩家為先」遊戲

展望大學生活，裕陽說希望先跟上學業，再考慮是否「上莊」。他希望能夠在AI課程學習研發儀器幫助不同人士，最希望協同路人，甚至發明創新「眼鏡」，以助辨別前方物件，「令盲人都可以勉強睇到嘢」。喜愛玩手機遊戲的他亦希望開發「以玩家為先」的遊戲，改善遊戲數值平衡的問題。

▲ 裕陽在文憑試考獲最佳5科25分佳績，成功獲科大「工程學－延伸主修人工智能課程」取錄。（學校提供）

記者：馮琪雅

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