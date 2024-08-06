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情緒病｜每10個都市人7個有抑鬱徵狀 開解抑鬱症病人三大法寶切忌講加油

兒童健康

發布時間： 46 分鐘前

最後更新： 44 分鐘前

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精神科醫生說，對於有抑鬱症的人，比較理想的方法是：「聆聽、支持和陪伴」。

我也遇過有抑鬱症的朋友，但我不曉得如何去開解他們。如果我說：「睇開啲啦！你要加油呀！」講完等於無講，等於去探訪一個絕症病人，說他氣色好好，就快可以出院一樣。精神科醫生說，對於有抑鬱症的人，比較理想的方法是：「聆聽、支持和陪伴」。

醫生說，抑鬱症已是二十一世紀的重頭病症，尤其是在大都市，每十個人就有七個有徵狀，大部分來自壓力。這些壓力往往會令人身心俱疲，所以是生理病也是心理病，不論家庭、學校、職場、生活形態，都在在產生壓力，叫人喘不過氣來的壓力，絕不是單一原因造成的。

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此外，年齡、性別、文化、遭逢重大變故、經歷重大創傷等，都會令人產生抑鬱傾向。據統計，容易患上抑鬱症的，以女性為多，當中原因不言而喻。因此，我常鼓勵我的女性讀者，身為女人必須經濟獨立、感情獨立、身體健康，有健康就有經濟，不會成為別人的附屬品。生理一切正常，心理自然健康，為有涯的人生盡情做有意義的事。

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撰文 : 李韡玲

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