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實習計劃｜陳浩濂與「家族辦公室實習計劃」同學交流　被問Web3和綠色金融發展

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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陳浩濂今日（6日）下午與參與「2024家族辦公室實習計畫」約30名同學見面交流。(陳浩濂fb圖片)

正值暑假，不少學生會參與實習計劃，署理財經事務及庫務局長陳浩濂今日（6日）下午與參與「2024家族辦公室實習計劃」約30名同學見面交流，他指，同學積極發問，問題十分「貼市」，包括Web3和綠色金融的最新發展，也有就他過往的工作經驗和學習經歷提問。

陳浩濂指，與同學一方面討論香港作為國際金融中心的定位和家族辦公室業務的最新發展，一方面討論同學們的職捱規劃及如何為將來投身金融界裝備好自己。

由香港家族辦公室協會（FOAHK）推出的「家族辦公室實習計劃」，今年是第三年舉辦，今年並得到財經事務及庫務局、投資推廣署家族辦公室專責團隊和金融發展局轄下的香港財富傳承學院支持。

計劃今年接獲逾500大學生申請，計劃提供總共30個實習生名額，有15間家族辦公室參加。實習生在約兩個月的實習期内，一方面於家族辦公室工作汲取經驗及加深對行業了解，另一方面計劃為實習生安排不同體驗活動，包括研討會、參觀家族辦公室、互動交流工作坊等。

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