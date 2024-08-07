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DSE｜丘成桐中學科學獎得主研發環保飲管「完勝紙餐具」　獲薦直入港大牙醫

社會

撰文： 梁凱婷

發布時間： 1 小時前

最後更新： 43 分鐘前

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大埔迦密柏雨中學應屆DSE考生蔡佑南，去年研發環保餐具獲獎。（朱永倫攝）

去年「丘成桐中學科學獎」生物科銅獎得主、應屆文憑試（DSE）考生憑發酵果皮及蟲殼研發環保飲管及杯獲獎，製成品可承受攝氏100度熱水，可謂「完勝紙飲管」。他受到剝智慧齒經歷啟發，希望日後成為牙醫，早前經學校推薦直接錄取計劃（SNDAS），直入香港大學牙醫課程，對於牙醫註冊修例風波，他說「實習多年無壞」，認為可汲取更多經驗。

研果皮蟲殼製飲管　長浸不軟化

因應政府早前擬推垃圾徵費，就讀大埔迦密柏雨中學的應屆DSE考生蔡佑南與4名同學，中四暑假起研發環保物料餐具；發明於去年丘成桐中學科學獎生物科（亞洲區）奪銀獎，其後於總決賽奪銅獎。

蔡同學指，成品已通過測試，在防水性、強韌性、降解及致敏原等方面符合國際標準，如在0至100度不同水溫浸泡半小時都不會軟化或褪色，可說是「完勝紙飲管」。

蔡同學與隊友花盡心思，首先將果皮放進糖溶液發酵5至7日，及後將表面形成的薄膜狀紅茶菌母放入焗爐烤焗半小時，再將甲殼類生物外殼磨成粉來提取殼聚醣，再塗抹於紅茶菌母上作為抗菌塗層，最後倒模烤焗半小時製成飲管及杯。經數月嘗試後，他們更突破傳統，研發「兩步醋法」，加入醋提煉殼聚醣，蔡形容過程更環保，不會製造垃圾及釋出有毒物質，盼經改良後製成各種環保餐具及包裝材料等，推出市面。

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學校推薦入讀　「多1年實習非壞事」

蔡同學指，其母親早年在診所工作，自言在「診所長大」，自小已對醫護行業感興趣，並分享高中剝智慧齒後，對切割牙齒方法感到好奇，亦欣賞整個「工藝過程」，便開始研究有關手術影片，立志成為牙醫。

蔡同學最終在文憑試考獲最佳6科34分，料未達港大牙醫收生門檻，慶幸經SNDAS獲取錄。他稱從沒想過到海外升學，因港大牙醫「在世界上相當高水準」，有助日後留港貢獻社會，亦會考慮再修讀專科，如牙周病學或口腔頜面外科範疇。

政府早前通過修訂牙醫註冊條例，明年起牙科畢業生須到公營機構實習1年才可註冊執業。蔡同學指，現時牙科課程設4年臨床培訓，已能夠讓牙科生面對真正病人，但直言「做多一年（實習）攞經驗唔係壞事」，相信能令病人對香港牙醫更有信心。

記者：梁凱婷

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