JUPAS｜聯招放榜近4成人獲大學學位　357人讀醫　學額佔比中大68%勝港大

▲ 聯招遴選結果今日揭盅，今年有近4萬名考生參與聯招，按年跌0.79%。（資料圖片）

大學聯招（JUPAS）今日（7日）放榜，今年約15,446人獲派8大或都會大學學士學位，約佔39%。今屆357名文憑試（DSE）考生經聯招獲醫科取錄，中文大學及香港大學分別取錄202人及155人，各佔學額68%及53%。今屆10名文憑試狀元，中大及港大分別稱取錄5名及4名狀元入讀醫科，惟當中料包括2名表明擬負笈英國的狀元；另有1名狀元在聯招首選科大。

2狀元表明負笈英國 中大囊括5名擬讀醫狀元

聯招遴選結果今晨9時公布，今年有39,634名考生參與聯招，按年減314人、跌幅0.79%，其中15,776人（39.80%）獲聯招課程取錄；在扣除資助高級文憑課程學額後，推算餘下約15,446人（38.97%）獲八大或都會大學學士課程取錄，按年略減0.63個百分點；整體87.46%聯招生獲首3志願（Band A）課程取錄，按年減2.24個百分點。另有4,392人獲派指定專業／界別課程資助計劃（SSSDP）自資學士課程。

今年10名文憑試狀元，僅7名狀元表明決定留港讀醫。中大醫學院公布，在有志學醫的8名狀元中，有5人選擇入讀中大；港大則公布取錄4名狀元讀醫，料包括早前受訪表明決定到英國讀醫的英華女學校超級狀元劉翯悠，以及擬赴英國讀經濟及數據相關學科的喇沙書院超級狀元鍾栢綸。

至於上月仍在猶豫是否留港的聖保羅男女中學超級狀元歐陽張維，則獲科大工商管理學士（環球商業管理）取錄。

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醫科收生成績中位數 中大高於港大

兩間大學醫學院各提供295個醫科學額，共590個學額。按中大醫學院公布數據，兩校醫科課程共取錄357名聯招生，佔總學額61%。中大取錄202名聯招生，佔學額68%，稍低於去年的70%；港大醫學院則取錄155名聯招生，比中大少47人，佔該校學額53%，已連續9年未達75%目標。

今年兩間大學醫學院均有透過屬非聯招的「學校推薦直接取錄計劃」（SNDAS）取錄文憑試考生。若連同10人經計劃入讀中大醫學院，學院共取錄212名文憑試考生，佔學額72%，院方稱已連續7年文憑試考生佔學額7成或以上，中大環球醫學領袖培訓專修組別（簡稱GPS）課程收生成績更連續11年稱冠全港。港大醫學院日前公布循計劃取錄24名考生，推算港大合計取錄179名考生，佔學額61%。

聖若瑟狀元揀中大 最期待書院生活

收生成績方面，無論以港大或中大計分方法換算的收生中位數，中大均高於港大；若按港大「加分制」換算最佳6科成績，中大醫科最低收分37.5分，比港大低3分。

選擇入讀中大GPS的聖若瑟書院超級狀元廖俊翔昨表示，因喜歡中大校園氣氛，最期待書院生活，希望結交不同學科的朋友，他亦相信中大醫科「細組」有助適應大學環境，導師亦能協助他做好生涯規劃。

記者：馮琪雅

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