巴黎奧運｜17歲之齡成最年輕奧運三金王　全紅嬋戰鞋「醜魚拖鞋」爆紅熱賣

▲ 全紅嬋以17歲之齡成最年輕奧運三金王。

【全紅嬋/巴黎奧運/女子雙人10米跳水決賽/全紅嬋陳芋汐/水花消失術/中國跳水隊/跳水】17歲「跳水界天才少女」全紅嬋繼東京奧運後，再次戰勝隊友陳芋汐成功衛冕奪金，這對「最強組合」更包辦女子10米高台跳水金牌和銀牌。

賽事於昨晚進行，只見全紅嬋比之前來得緊張，未有再經常爆笑，她跟隊友陳芋汐的分數相當接近，直到成功衛冕金牌，全紅嬋才如釋重負，跟教練陳若琳相擁爆喊，之後全紅嬋又去找陳芋汐，兩人緊緊攬着對方！

巴黎奧運｜全紅嬋金牌背後的心酸童年 日練跳水300次沒去過遊樂園

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巴黎奧運｜14歲東奧一跳成名 全紅嬋1原因推掉所有廣告一家骨氣過活

巴黎奧運｜打破師姐紀錄成「三金王」

年紀輕輕的全紅嬋於兩屆奧運連奪3面金牌，打破師姐伏明霞的紀錄，以17歲之齡成為中國奧運史上最年輕的「三金王」。

今次全紅嬋依然穿著「醜魚拖鞋」出戰，當日全紅嬋和搭檔陳芋汐於跳水女子雙人10米台奪金後，全紅嬋腳上穿著的「醜魚拖鞋」一度衝上熱搜，據內媒報道，8月3日「全紅嬋同款拖鞋」於淘寶熱搜的熱度有686.8萬，相關商品198件，一周內相關話題熱度上升113%。

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