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巴黎奧運｜全紅嬋童心舒壓狂買47個烏龜盲盒　賣家笑勸：理性消費

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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全紅嬋童心舒壓，賽前狂買47盒烏龜盲盒，賣家笑勸要「理性消費」。

【全紅嬋/巴黎奧運/女子單人10米跳水/跳水/國家隊/水花消失術/烏龜公仔】昨日巴黎奧運女子單人10米跳水決賽，全紅嬋再次出戰展示「水花消失術」，以425.6分的佳績奪金，迎來她今屆奧運的第二面金牌。盡受網民喜愛的全紅嬋，賽場前後也成為網民焦點，早前有人發現鍾情於小烏龜玩偶的她，在半決賽前看「烏龜盲盒」直播2小時，期間更一次過買了47個，讓不少網民直指全紅嬋童心未泯。

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全紅嬋｜賽前睇3小時直播 落單買47個烏龜盲盒

周一（5日）凌晨時分，有內地網民在一個販售烏龜盲盒的直播間，發現全紅嬋本人的帳號，使她相當驚訝，直播主也因此大喊「全妹駕到，統統閃開！」另外，網民指全紅嬋在直播間待了2、3小時，約巴黎4日的晚上8時多離開，此前她一直留在直播間，不時也留言說自己喜歡哪個烏龜。網民更指全紅嬋不斷落單購買，「大概下了4單」。

網民亦表示，當時直播主眼見全紅嬋多次下單後，也笑言「全妹怎麼又下單了？」並呼籲她理性消費，同時也為她打氣，在訂單上寫下「Top one」、「必勝」的鼓勵說話。另外，有網民指她一次下單購買了47個烏龜盲盒，也有人大讚即將要面臨比賽的全紅嬋心態好。

全紅嬋｜全紅嬋童心未泯背包掛滿公仔 記者為吸引訪問用小烏龜「誘惑」

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全紅嬋｜童心未泯 背包掛滿公仔

全紅嬋經常被拍攝到背包掛滿公仔，而且在過往多次比賽結束後，也有粉絲向她抛公仔以示支持，而全紅嬋每次都熱情接收來自粉絲的愛。除了全紅嬋帶著公仔外出外，有網民發現她的教練、奧運跳水五金得主陳若琳，與全紅嬋出門時，也會帶著烏龜公仔，因此被網民笑稱她是「帶著娃娃出門的媽媽」。

童心未必的全紅嬋獲一眾網民大讚可愛，不少相關影片在內地爆紅，不過馬來西亞運動員羅迪克特卻對全紅嬋背包掛滿公仔進行了調侃，指她的背包像是掛上了整個動物園，而全紅嬋則耿直回應「有病吧！」。

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對於全紅嬋特別喜歡小烏龜的原因，她以往曾解釋，「我很喜歡烏龜，覺得烏龜又醜又可愛」。她對烏龜的喜愛眾人皆知，因此除了粉絲會贈送烏龜公仔外，傳媒也會準備了小烏龜玩偶「引誘」全紅嬋受訪，希望能吸引她多說幾句話。

全紅嬋｜最愛打機食辣條

除了動物公仔外，全紅嬋也曾透露自己喜歡玩《王者榮耀》，但由於她未滿18歲，根據內地「防沈迷系統」的限制，每日最多只能玩1小時。另外，全紅嬋也喜歡吃辣條，她在東京奧運奪冠後曾經表示，自己最大的夢想是可以開超市，然後吃很多自己喜歡的辣條。

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